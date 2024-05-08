«Народный фронт.Аналитика» оценила работу информационной системы для МАПП

С 1 сентября 2023 года в трёх пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации работает система бесплатного электронного резервирования даты и времени подъезда к пунктам пропуска для грузовых транспортных средств (АПП "Бугристое”на границе с Казахстаном, "Забайкальск”на границе с Китаем,"Чернышевское”на границе с Литвой). Данные пропускные пункты были выбраны в качестве пилотных как наиболее загруженные и где применение системы наиболее актуально[1].

У водителей грузовиков появилась возможность забронировать дату и время при помощи цифрового сервиса электронной очереди. Сделать это можно на сайте ФГКУ "Росгранстрой”[2] или терминале самообслуживания на подъезде к пункту пропуска. Также на официальном сайте Росгранстроя размещены подробные инструкции по бронированию: для осуществления записи необходимо в личном кабинете указать вид транспортного средства и приложить свидетельство о регистрации.

Создание электронной системы записи для прохождения необходимых процедур при пересечении границы – своевременная мера для решения достаточно острой проблемы в период санкционного давления и изменения/смещения логистических цепочек. В целом с увеличением грузоперевозок в направленияхвосток – запад, север – юг и обратно отмечались большие заторы на автомобильных пунктах пропуска, что отражалось на экономическом развитии страны.





С 1 марта 2024 года данный функционал должны были интегрировать на единый портал "Госуслуги”, однако, по информации Минтранса России[3], на 26.03.2024 он ещё не реализован и планируется к реализации до конца 2024 года.

Народный фронт совместно с Координационным центром Правительства РФ с ноября 2021 года запустил онлайн-опрос водителей на автомобильных пропускных пунктах как на границе России, так и на границах с новыми территориями. Согласно результатам опроса, по состоянию на 2023 год более трёх часов в очереди до въезда на АПП провели 31% респондентов, причем на АПП новых территорий – 55%, более трёх часов потратили на прохождение всех необходимых для пропуска через государственную границу процедур 24% респондентов, на новых территориях – 26%.

В своих докладах Народный фронт не раз обращал внимание на данную проблематику, учитывая острую необходимость расширения как самих АПП, так и снижения общего времени прохождения пункта.

В своём послании Федеральному собранию от 29.02.2024[4]Президент поручил Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России принять решения, обеспечивающие типовое время досмотра грузового транспортного средства на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации не более 10 минут.

Таким образом, учитывая положительный опыт работы электронной очереди на АПП "Бугристое”, "Забайкальск” и "Чернышевское”, а также поручение сократить время досмотра грузового транспортного средства, необходимо распространить систему на иные АПП (в зависимости от загруженности) параллельно с запланированной реконструкцией/расширением самих пунктов, внедрением современных портальных инспекционно-досмотровых комплексов, позволяющих сканировать транспортные средства с грузом в движении.

Материал подготовлен экспертом «Народный фронт.Аналитика» Ольгой Поздняковой.