 

Украину накажут за Юлию Самойлову.

Представители контрольной группы "Евровидения" предложили наказать штрафом украинского организатора конкурса за непредоставления возможности выступать российской участнице Юлии Самойловой. Украинского вещателя - Национальную общественную телекомпанию Украины накажут штрафом.
 
Толку, впрочем, от этой истории никому и никакого. Кроме усиления накала взаимной ненависти между отдельными одурманенными телевизором украинцами и россиянами, никакого особого ущерба никто не понесёт. Редакция, АПН, впрочем, считает, что в сложившейся ситуации у российской стороны не было серьёзного выхода. Победу на предыдущем Евровидении Украине отдали по политическим соображениям, ничего, кроме унижений и провокаций любого российского участника не ждало, а тут хоть скандал устроили - всё же развлечение.
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