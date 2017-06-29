Украину накажут за Юлию Самойлову.

Представители контрольной группы "Евровидения" предложили наказать штрафом украинского организатора конкурса за непредоставления возможности выступать российской участнице Юлии Самойловой. Украинского вещателя - Национальную общественную телекомпанию Украины накажут штрафом.

Толку, впрочем, от этой истории никому и никакого. Кроме усиления накала взаимной ненависти между отдельными одурманенными телевизором украинцами и россиянами, никакого особого ущерба никто не понесёт. Редакция, АПН, впрочем, считает, что в сложившейся ситуации у российской стороны не было серьёзного выхода. Победу на предыдущем Евровидении Украине отдали по политическим соображениям, ничего, кроме унижений и провокаций любого российского участника не ждало, а тут хоть скандал устроили - всё же развлечение.

