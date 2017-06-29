Редакция АПН предлагает запретить Cенаты

МОСКВА. По появившимся в прессе сообщениям, российские сенаторы выступили за дискриминацию русского языка, предложив навязать русскоязычным иностранным СМИ совершенно невменяемые требования по гос.регистрации и отчётности перед российскими органами.

Те СМИ, которые отказались бы от этого идиотизма они предложили блокировать.

Явная антиконституционность подобного сорта идей в наше суровое, сложное время никого уже не останавливает.

Однако, способ побудить российских граждан к переходу на иностранные языки или языки народов России выбран странный.

В самом деле, попробуем представить, как же быть, например, с евреями или украинцами, чьи языки являются официальными языками российских автономий? Допустима ли иностранная агитация в адрес англо- и немецко-язычных граждан России?

Ответов на эти вопросы, конечно же нет и не будет.

Точно так же не будет ответов и со стороны американского Сената, в стенах которого только что прозвучала гениальная идея о дискриминационном запрете использования российской разработки в армии США только потому, что она российская.

Следите за логической цепочкой:



1) Американские власти подозревают Лабораторию Касперского и озвучили эти подозрения, обосновав их связями Лаборатории с российскими властями



2) ФБР начинает, на основании этих подозрений расследовать деятельность Лаборатории Касперского и допрашивают её американских сотрудников, чтобы выяснить, нет ли в её деятельности каких-то проблем



3) Сенаторы приходят к выводу, что расследование ФБР - это очень подозрительно и предлагают запретить софт Лаборатории от греха подальше.

Чудесная история, вне зависимости от взаимных подозрений по софту для информационной безопасности.

Не касаясь сущностной стороны затронутых вопросов, редакция АПН приходит к выводу о том, что, пожалуй, настал хороший момент для подписания международной конвенции о всеобъемлющем запрещении Сенатов.

Кажется, эта форма организации законодательной власти слишком сильно отключает мозги людям, попавшим в её жернова.

