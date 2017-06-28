 

Гендиректора Новосиирского театра оперы и балета заменит бывший менеджер пивоваренной компании

НОВОСИБИРСК. Обладатель ряда неофициальных мировых рекордов и достижений (единственный в мире директор двух театров, находящихся в Европе и Азии, обладатель наибольшей кредиторской задолженности среди всех директоров театров в мире), директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НГАТОиБ) и художественный руководитель Михайловского Театра Владимир Кехман взял по месту работы в Новосибирске декретный отпуск по уходу за ребёнком.
 
На его место временно, в должности и.о. заступила бывший региональный менеджер по персоналу пивоваренной компании "Балтика" Снежана Любарь.
 
Об оформлении декретного отпуска в Михайловском Театре пресса ничего не сообщает. Если, в итоге, окажется, что отпуск в Михайловском театре не оформлен - то Владимир Кехман окажется обладателем третьего достижения - как первый человек, оформивший на себя декретный отпуск Шредингера.

Если же декретный отпуск будет оформлен и в Михайловском театре тоже, то у нас встаёт резонный вопрос о том, найдётся ли в Новосибирске достаточно серьёзный местный производитель пива, чтобы делегировать своего регионального менеджера на замещении должности Кехмана в Питер.
 
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