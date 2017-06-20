Сверхвысокие зарплаты крымских чиновников не устроили аудиторов Счетной палаты

Финансовые ресурсы, выделенные Крыму и Севастополю долгое время расходовались неэффективно. К такому заключению пришла Счетная палата РФ, проведя детальный анализ реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) о социально-экономическом развитии Крыма до 2020 года. Об этом сегодня сообщает издание Ura.ru.





Например, в 2015 году в республике освоили более 23% бюджетных средств, а в 2016 году — 63%, приводит статистические данные аудиторов газета «Коммерсант». При этом в 2015 году из внебюджетных источников тут привлекли лишь 6%, а в 2016 — 2,5% средств. Имеются также вопросы и к дирекции по управлению ФЦП: чиновники из Счетной палаты установили, что ее руководство ежемесячно получало от 472 тыс. до 607 тыс. рублей в виде жалованья. Сотрудники неруководящего звена получали в среднем 302 тыс. рублей в месяц.





Более того, из 448 строящихся объектов отстают от сроков 180, добавляет «Национальная служба новостей». Долги по налогам и сборам в бюджет Крыма и Севастополя составили более 828 млн рублей.





В дополнение ко всему аудит выявил необоснованное финансирование деятельности дирекции ФЦП в размере около 160 млн рублей ежегодно. Значительная часть этих денег была потрачена на выплаты сотрудникам. «Обращают на себя внимание диспропорции в организационно-штатной структуре дирекции, а также значительный объем средств, направленных на выплаты ее сотрудникам, - 84,9 млн руб., или 78,6%», - говорится в отчете надзорного органа. По данным СП, 30 из 60 штатных должностей занимают руководители и их заместители с соответствующим жалованием, размером в сотни тысяч.





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