 

Сверхвысокие зарплаты крымских чиновников не устроили аудиторов Счетной палаты

Финансовые ресурсы, выделенные Крыму и Севастополю долгое время расходовались неэффективно. К такому заключению пришла Счетная палата РФ, проведя детальный анализ реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) о социально-экономическом развитии Крыма до 2020 года. Об этом сегодня сообщает издание Ura.ru.

Например, в 2015 году в республике освоили более 23% бюджетных средств, а в 2016 году — 63%, приводит статистические данные аудиторов газета «Коммерсант». При этом в 2015 году из внебюджетных источников тут привлекли лишь 6%, а в 2016 — 2,5% средств. Имеются также вопросы и к дирекции по управлению ФЦП: чиновники из Счетной палаты установили, что ее руководство ежемесячно получало от 472 тыс. до 607 тыс. рублей в виде жалованья. Сотрудники неруководящего звена получали в среднем 302 тыс. рублей в месяц.

Более того, из 448 строящихся объектов отстают от сроков 180, добавляет «Национальная служба новостей». Долги по налогам и сборам в бюджет Крыма и Севастополя составили более 828 млн рублей.

В дополнение ко всему аудит выявил необоснованное финансирование деятельности дирекции ФЦП в размере около 160 млн рублей ежегодно. Значительная часть этих денег была потрачена на выплаты сотрудникам. «Обращают на себя внимание диспропорции в организационно-штатной структуре дирекции, а также значительный объем средств, направленных на выплаты ее сотрудникам, - 84,9 млн руб., или 78,6%», - говорится в отчете надзорного органа. По данным СП, 30 из 60 штатных должностей занимают руководители и их заместители с соответствующим жалованием, размером в сотни тысяч.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Крым Коррупция
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Улучшение имиджа РЖД обошлось бюджету в 13,8 млрд рублей
» Руководство «Роснано» не будут лишать премий за убыточные проекты
» Минфин планирует лишить госкомпании доходов от депозитов
» Роскосмос лидирует по числу финансовых нарушений в России
» Счетная палата: в 2010 году на Северном Кавказе "распилили" 18 миллиардов рублей
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Вперед, Макрон!

Вперед, Макрон!

Русская осень президента

Русская осень президента

Обман - движущая сила (идея) современности

Обман - движущая сила (идея) современности

Маска Мономаха

Маска Мономаха

Джеймс Коми Вашингтонский, директор печального образа

Джеймс Коми Вашингтонский, директор печального образа

Теракт или поножовщина?

Теракт или поножовщина?

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Сверхвысокие зарплаты крымских чиновников не устроили аудиторов Счетной палаты

  • 17:15
  • 223

Кремль готовится к работе с детьми

  • 13:41
  • 245

Иностранные суды не смогут изымать недвижимость и ликвидировать юрлица в России

  • 19:58
  • 473

«Антитеррористическая» операция в Донбассе может быть прекращена

  • 16:51
  • 524

В Министерстве образования и науки обнаружены миллиардные нарушения

  • 13:37
  • 525
Вперед, Макрон!

Вперед, Макрон!

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru