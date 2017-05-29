Парламентарий, писавший запросы о проверке Медведева, лишен должности в партии
- 29.05.2017, 13:43,
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Депутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин лишен должности зампреда председателя ЦК КПРФ. Причиной отставки парламентария называют его неконтролируемую политическую активность: Рашкин, например, писал запросы с требованием провести немедленную проверку обвинений в коррупции
премьер-министра Дмитрия Медведева.
Кадровые перестановки в КПРФ произошли на съезде партии, который прошел в минувшие выходные. Председателем ЦК КПРФ по-прежнему остался Геннадий Зюганов, а вот его заместителем вместо разжалованного Валерия Рашкина стал депутат Госдумы Юрий Афонин.
Источники в компартии объясняют отставку Рашкина его неконтролируемой политической активностью, сообщает агентство РБК.
Напомним читателям, что Валерий Рашкин весной этого года отправил в правоохранительные органы несколько запросов, составленных после выхода фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон»
. Парламентарий просил силовиков провести немедленные проверки в отношении председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. К сожалению, существенных результатов это не дало: проверки либо не проводились, либо нарушений не было найдено.
АПН следит за развитием событий.