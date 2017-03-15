 

Города России может накрыть волна антикоррупционных митингов

Антикоррупционные митинги по призыву Алексея Навального должны будут состояться 26 марта в 54 городах Российской Федерации. Об этом заявил сам оппозиционер.

Список городов, в которых планируется подать заявки на проведение митингов, Навальный опубликовал в своем блоге. Сейчас речь идет о 54 городах, но не исключено, что их число будет больше. Организаторами будут выступать сотрудники штабов Навального и самостоятельные активисты.

Отметим, что главным поводом для проведения митингов стал фильм ФБК «Он вам не Димон», в котором рассказывается о вероятной причастности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева к различным коррупционным схемам.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Коррупция Алексей Навальный
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