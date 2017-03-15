Города России может накрыть волна антикоррупционных митингов
- 15.03.2017, 19:47,
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Антикоррупционные митинги по призыву Алексея Навального должны будут состояться 26 марта в 54 городах Российской Федерации. Об этом заявил сам оппозиционер.
Список городов, в которых планируется подать заявки на проведение митингов, Навальный опубликовал
в своем блоге. Сейчас речь идет о 54 городах, но не исключено, что их число будет больше. Организаторами будут выступать сотрудники штабов Навального и самостоятельные активисты.
Отметим, что главным поводом для проведения митингов стал фильм ФБК «Он вам не Димон»
, в котором рассказывается о вероятной причастности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева к различным коррупционным схемам.
АПН следит за развитием событий.