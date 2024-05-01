 

Американская полиция взяла штурмом кампус Колумбийского университета

 

Полиция Нью-Йорка провела штурм кампуса Колумбийского университета и задержала более ста пропалестинских демонстрантов, им грозит отчисление. Кампус «Гамильтон-холл» был очищен от забаррикадировавшихся в нём протестующих в течение трёх часов. Протестующие предъявляли руководству Колумбийского университета следующие требования: прекращение инвестиций в проекты в Израиле, большая прозрачность в финансах университета, амнистия для студентов и преподавателей, наказанных за протесты. Фотографии протестов, штурма и беспорядка можно посмотреть в "Дейли Мейл".

Стычки между сторонниками Палестины и противниками протестов происходят и в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что в Лондоне евреям рекомендуют не находиться поблизости от палестинских маршей (особенно если еврейство "слишком заметно"), а число участников этих демонстраций, в которых евреев сравнивают с нацистами, перевалило за сто тысяч
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APN.ru