Половина населения России выступила за отставку Дмитрия Медведева

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«Левада-центр» провел социологическое исследование, которое показало, что отставку премьера в разной степени готовы поддержать 45% граждан России.

18% опрошенных выбрали ответ «определенно за» отставку Медведева, еще 27% - «скорее за» его уход с поста премьера.

По данным социологов, уровень народного доверия к премьер-министру резко упал. На сегодняшний день число «полностью доверяющих» Медведеву составляет 3% населения (в мае 2016 году эта цифра составляла 14%).

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимченко прокомментировала результаты опроса следующим образом: «Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу».

В свою очередь, оппозиционер Алексей Навальный также прокомментировал происходящее: «Конечно, в отставку. Сначала в отставку, потом под суд. Дмитрий Анатольевич, добровольно отданная суду яхта "Фотиния", купленная на коррупционные деньги, облегчит вашу участь. PS: Поздравляю всех с 20 миллионами просмотров "Димона" на ютюбе».

АПН следит за развитием событий.

теги: Коррупция Дмитрий Медведев
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