Состояние богатейших россиян с начала года выросло почти на $16 млрд

ооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко приобрёл $5,51 млрд, его состояние составило $24,3 млрд. Состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось на $4,86 млрд, до $25,8 млрд. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин присовокупил к своему состоянию $3,62 млрд, увеличив его до $27,6 млрд.

Состояние богатейших российских дельцов с начала года выросло на $15,818 млрд, согласно "индексу миллиардеров Блумберга" . С