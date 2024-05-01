 

Состояние богатейших россиян с начала года выросло почти на $16 млрд

Состояние богатейших российских дельцов с начала года выросло на $15,818 млрд, согласно "индексу миллиардеров Блумберга". Сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко приобрёл $5,51 млрд, его состояние составило $24,3 млрд. Состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось на $4,86 млрд, до $25,8 млрд. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин присовокупил к своему состоянию $3,62 млрд, увеличив его до $27,6 млрд.

Наибольшие убытки понёс акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $2,24 млрд, до $18,8 млрд.


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APN.ru