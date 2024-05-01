Падение Гегемона: реальное и виртуальное

Президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил участие России в обсуждении «мирного плана» по урегулированию ситуации, но только после его утверждения на конференции в Швейцарии.

«Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы и будут содержать конкретные детали, что нужно делать, уже вовремя первой встречи… И после этого мы подготовим полноценный план, и, разумеется, некоторые переговорщики <…> представят [план] российским представителям, но только после того, как мы составим общее мнение», — цитирует его слова немецкая газета Bild. Зеленский также заявил, что Россия «не нужна» на мирной конференции, которая должна пройти в Швейцарии.

В свою очередь, посольство РФ в Швейцарии сообщило, что в случае получения приглашения на конференцию по Украине в Бюргенштоке Россия его не примет. Об этом пишет ТАСС.

Вот мои размышления на этот счёт:

О чем бы не договаривались международные субъекты, всё будет зависеть от положения, процессов и желаний международной жандармерии - Гегемона. Даже после любых договорённостей и временной стабилизации всё может переиграться подсрекательством и прокси-влиянием Гегемона. И эта необузданная Машина Желаний и Прокси-влияний Гегемона - суть эпохи постмодернизма, которую отменить нельзя никакими договорённостями.

Меня, как автора, поражает оптимизм экспертов, основанный на низком уровне философского осмысления происходящего, а также на прежних традиционных инструментах урегулирования кризисов и конфликтов. Эти инструменты, благодаря Гегемону, уже давно не работают. Эти инструменты создают лишь мнимую видимость и стабилизацию, которая работает в один карман Гегемона, нуждающегося в паузах для эффективной коррекции проектов глобализации и гегемонии.

Переговоры если бы ещё работали бы, должны были бы идти не со странами марионетками, а с самим Гегемоном. Но инструмент переговоров с каких-то пор извращен, так как утерял способность генерации ценностей, а лишь является временным тактическим этапом подготовки упрямого Гегемона для своих прокси-влияний на весь мир.

Таким образом, не договоры будут решать эту проблему, а нечто иное. И проблема не в отношениях двух соседних братских стран, а проблема в прекращении роли Гегемонии США в мире. И этот процесс прекращения только начинает набирать обороты. К чему он придёт? Как договориться с Гегемоном?

Нужно помнить, что Гегемон уже подсел на механизмы подстрекательства соседних стран. Он черпает из этого ценности. Выгодоприобретатель США в глубине своей не желают останавливать эти заводимые проекты. Этот генератор выживания Гегемона, не требующий никаких договорённостей с миром. А частные договорённости между странами-марионетками - это лишь составляющие, корректируемые Гегемоном.

В связи с арестом замминистра обороны РФ звучат различные домыслы и аналитика, но во всех этих контентах нет глубокого осмысления того, к чему всё это?

Поэтому попытаюсь ответить на этот вопрос.

Необходимо признать, что:

1. Главнейшей проблемой России стала проблема выживания России, а она сейчас главным образом держится на поддержке Китая, который имеет жёсткую и реальную оценку и борьбу с коррупцией в своей стране. Китаю хочется видеть достойный уровень разрешения проблем коррупции и в России. Китай надеется на сотрудничество с Россией, которая не имела бы перспектив внутриэкономического разрушения. Тем более, Россия взяла курс на консолидацию с Китаем, а значит должна быть доля уподобления с Китаем. Были времена, когда это уподобление имело высокий уровень. Таким образом, остро встала проблема формирования благоприятного внутриэкономического имиджа России, который ухудшается, благодаря коррупции. Необходимо чтобы международные партнёры верили в перспективы России. Поэтому необходимы реальные действия в этом направлении, а не разовые антикоррупционные события, как временные стимуляторы улучшения экономических отношений.

2. Китай - это хребет глобальной мировой экономики. И этот хребет входит в противоречие с хребтом глобальной мировой политики - США ( Гегемоном). Таким образом, Россия не переставала быть частью глобальной мировой экономики, несмотря на санкции.И Россия не должна терять своего места в мировой экономике, так как через Китай примкнула к ней. Поэтому нужно прислушиваться к скрытым установкам Китая по отношению к Россию. А значит Россия не должна разочаровывать Китай своими внутриэкономическими проблемами, сердцевиной которых является коррупция.

Советники экс-президента США Дональда Трампа обсуждают штрафы для стран, которые уходят от американского доллара в своей внешней торговле, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В случае победы Трампа на президентских выборах целью его команды станут государства БРИКС, стремящиеся к дедолларизации и расчетам в национальных валютах.

«Обсуждения включают штрафы для союзников ипротивников, которые активно ищут способы вести двустороннюю торговлю ввалютах, отличных отдоллара,— вчисле вариантов экспортный контроль, сборы заманипулирование валютой итарифы»,— рассказали собеседники агентства.

Вот мои размышления на этот счёт.

1. Уже есть список из множества объективных пунктов, согласно которым симпатии к доллару в мире пошатнулись. Поэтому факт воровства и мошенничества долларов, принадлежащих России, только добавит к этому списку ещё один пункт.





2. Сами санкции США уже являются сильным фактором уменьшения симпатий к доллару.

3. Санкции против стран БРИКС, которые будут уменьшать использование американской валюты вряд ли помогут. В конце концов, традиционно США будет регулировать любовь к доллару с помощью НАТО,военно-политического давления и усиления управляемого хаоса, в условиях которого мир традиционно будет хвататься за соломинку традиций, то есть, за доллар.

4. В любом случае мир поменялся и уже меньше верит в вечность доллара. Не с проста развиваются, с одной стороны, крипто-альтернативные знаки, а с другой, многие страны БРИКС переходят на недолларовые расчёты. Идут объективные процессы уменьшения влияния доллара на мировую экономику. При этом об исчезновении феномена глобального доллара говорить пока рано. Но этот феномен объективно теряет своё влияние на мир. Время сделает своё.

5. Получается некая ловушка. С одной стороны, сами санкции убивают симпатии к доллару, а с другой, с помощью санкций хотят заставить любить доллар.

Израиль вчера утром нанес ракетный удар пообъекту натерритории Ирана, передаетТАСС. Три взрыва произошло врайоне военной базы впровинции Исфахан, сообщило агентствоFars. Иранское телевидение объявило отрех дронах, сбитых силами ПВО внебе над Исфаханом. Поинформации американского телеканалаFox News, «ограниченный» удар стал ответом наатаку Ирана 13апреля.

Поданным Bloomberg, накануне Израиль уведомил США о намерении ударить по Ирану в ближайшие 24−48 часов. При этом Израиль не станет атаковать ядерные объекты в Иране, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. Источники утверждают, что ядерные объекты в провинции Исфахан в полной безопасности.

Вот мои размышления на этот счёт.

Оказывается расцветают не только химеры Гегемона имеющие место в экономике (симулякры глобализационного доллара), в коммуникациях (фейки как инструмент информационной войны в глобализационном интернете). Оказывается расцветают искусственные страны-химеры, которые могут входить как клин в живой кроточащий нефтью и нехимерными ценностями Ближний Восток и ресурсные развивающиеся страны. Израиль - искусственная страна-химера, заточенная под США. Израиль - политический продукт раннего политико-географического постмодернизма, отцом которого являются США.





Деструктивная концепция мира, заправленная опасными химерами, задаётся Гегемоном. Идея о том, что США являются санитарной жандармерией мира как-то себя не оправдала. Гегемон, если и думает о мире, то чисто потребительски, в рамках паразитической глобализации и колониализации, маскируя свои окультуренные экономикой гитлеро-напалеоновские установки.

Идёт мировой конфликт мира химер (дезы, фейков, трансформации мировоззрения) с миром реальности ( энергии, ресурсов, нефти). А я то верил, когда-то, что победят промышленные и научные технологии , но они сейчас направились, благодаря Гегемону в эту туфту.

Самый умный народ мира создан для развития наук. Оцените списки нобелевки. Если эту величественную нацию не занимать науками, то она имеет мощную способность ума - продавать Пустоту. Вот где истоки эпохи постмодернизма, которая родилась в США. И родилась эта эпоха, благодаря представителям величественного народа, часть которого локализовалась в США. Но умного тоже нужно мудро корректировать, так как душа это не только ум. Кстати, можно корректировать продуктом творения этого великого и самого умного, географически-мигрирующего народа - с помощью Библии и историей их Главного Человека, ставшего Посланником.

1. Истинного нейтралитета в современном мире могут придерживаться только представители животного мира. Остальные, если их глубже копнуть, имеют приоритетные склонности и позиции. То же самое проиходит и с Телеграмом.

2. Частный субъект, который оказывает услуги, благодаря которым имеют место коммуникации между различными обывателями и субъектами мира, независимо от их деструктивности, опасности или, наоборот позитивности, это всегда особый субъект! Такой субъект претендует на роль некоего "бога,", некоего носителя языка, некоего генератора "кислорода" для всего мира. Но берёт ли Всевышний с нас деньги, берут ли с нас деньги за то, что мы пользуемся языками мира, берут ли с нас деньги за то, что мы дышим общим кислородом нашей планеты?

Увы! В мир пришли такие "боги". Они привили в нас эти ценности, без которых мы раньше могли жить. Искусственный "кислород" коммуникаций стал продаваться. Теперь мы носим в руках "шоколадки" смартфонов, которые уже срослись с нашими руками и мозгами.

Когда-нибудь мозговое чипирование начнётся. И всяческие "Дуровы" и "Маски" будут это продавать. Конечно наивно полагать, что эти представители продаж искусственного "кислолрода" являются представителями свободы и либеральности.

3. Дуров выдумал себе некую свободу, которая имеет место лишь как психологическая защита. Он играет в роль свободного субъекта, говоря, что ему удаётся добывать какую-то долю этой свободы. Он осознаёт, что истинный нейтралитет в неучастии и отказе вообще от владения Телеграмом, уход в отшельничество, но и бомжей ограничивают други бомжи-конкуренты. На это он никогда не пойдёт. Дуров всегда будет зависимым (как и Т. Карлсон) от разных факторов власти, государства, культуры и субъектов человечества. Поэтому манипулировать словом "свобода" он рано или поздно перестанет.

4. Необходимо признать, что продажа искусственного "кислорода" коммуникаций курируется государствами. Дуров мнит, что находится вне государств. Гугл не мнит и поэтому ограничивает Дурова и его Телеграм. Гугл -это мировой инструмент государство США. У Гегемона множество инструментов глобализации в свой карман.

Всё эти талантливые мальчики Гейтс, Цукерберг, Дуров, имея мутные этапы карьеры, опыт интеллектуального заимствования и воровства всегда имели своих кураторов и покровителей. Начните с Гейтса и его влиятельной мамы. Почитайте их биографии.

5. Поглощение Телеграма Гегемоном когда состоится. Сколько времени Дуров будет болтаться в промежности между коллективным Западом, США, Китаем и Россией, деля вид, что свободен? Свободен Телеграи или нет, знают только специалисты отдела продаж услуг Телеграма и, конечно, сам Дуров.

6. Об истине мудрец молчит... В долгом молчании Дурова для меня было больше респекта... Почему Дуров дал такое интервью? Об этом мы узнаем позднее. Вероятнее всего это знак начала перелома в проектах информационной войны и мнимой свободы.

Нужно помнить слова великого философа-постмодерниста Ж. Бодрийяра, который первый выявил, что в США и в мире может происходить всё то, что предписывается СМИ и кинематографом. Вспомним реальный ужас и факт - падение двух американских близнецов-небоскребов.





Американский фильм «Падение империи» — редкий пример заокеанской картины, попавшей сегодня легальным способом вотечественные кинотеатры. Причем речь не о каком-то эстетском, артхаусном фильме культового режиссера, а о блокбастере с бюджетом в $50 млн, в касте которого присутствует такая звезда, как Кирстен Данст. Все дело в неожиданном сюжете картины режиссера Алекса Гарленда, снявшего по собственному сценарию антиутопию, в которой в наши дни в Штатах идет гражданская война и«нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь».

Как доцент кафедры кино и телевидения ( проработал несколько лет) и автор множества аналитических статей, посвящённых кинематографу, сделаю следующие замечания:





1. В чем заключаются мотивы заказчиков, инвесторов и бенефициаров кинопроекта проекта "Гражданская война" ( или "Падение империи"):

а) Запугать предвыборный американский электорат перед предстоящими выборами так, чтобы предпочтение было отдано такому кандидату, который не является источником гражданской войны?





б) Конгресс США противоречив и двойственен. Есть оппозиция к нынешней власти. Есть два полюса конгресса, которые могут поддерживать такие садомазохистические кинопроекты.

в) Возможно, это психотерапевтический кинопроект, направленный на виртуальное выпускание социально-психологической напряжённости американцев перед выборами. Дескать, американцы успокоятся после выпускания во время просмотра и умиротворятся.

г) Возможно это работает Американская Машина Желаний, направленная на извлечение прибыли от любых проектов, в том числе, и от громких и эпатажно-фантасмагорических кинопроектов. Тем более, массовый кинозритель садомазохист и любит смотреть ужасы из под одеяла, то есть, на контрасте комфорта под одеялом и ужасом на экране. Многим свойственно из кухни, "со своим телевизором и колбасой", наблюдать за ужасами из "ящика".

2. Нужно помнить слова великого философа-постмодерниста Ж. Бодрийяра, который первый выявил, что в США и в мире может происходить всё то, что предписывается СМИ и кинематографом. Вспомним реальный ужас и факт - падение двух американских близнецов-небоскребов.





3. Интересно бы познать механизмы того, почему это американская кинолента смогла пробиться в российский кинопрокат? Вопрос о том, какова будет реакция на этот американский фильм "Гражданская война" у россиян открытый и противоречивый.





4. Отметил для себя, что в этом фильме оказывается не раскрывается причина, почему люди с оружием в руках идут на Белый дом, смертники с флагом страны в руках взрывают себя в толпе национальной гвардии и средь бела дня поджигают соотечественников, а самое главное — в чем причина народного недовольства и каковы их требования. Но, с другой стороны, это как будто и не нужно, поскольку фильм сразу погружает в ужасы войны и уже неважно, кто первым пустил курок.

5. Более того, отметил для себя, что на удивление героев фильма, есть города, которые живут как вакууме, где нет ни намека на раскол страны — жители как ни в чем не бывало гуляют, работают магазины и рестораны. «Война — это не наше дело. По новостям говорят, что, может, оно и к лучшему», — объясняет продавец бутика, которая уверена, что война где-то далеко и она точно не постучится к ним в дверь.

6. Возможно такая рефлексия нужна человечеству.

7. Вопрос о том, как в современном мире кинематограф влияет на мир и на его будущее - сложный вопрос. Есть разные мнения. Ещё российский кинорежиссёр Вадим Абдрашитов показал, что люди смотрят хорошее кино, но остаются плохими. И наоборот, не всегда преступные фильмы становятся руководством к действиям для массы. Но есть прослойка, которая подвергается влиянию.

У меня тоже есть своё научное мнение, так как, я 4 года преподавал на кафедре кино и телевидения предмет "Социология кино"

В СССР кинематограф был влиятельным инструментом, но сейчас есть конкурентное мониторное воздействие , идущее из интернета. Есть более опасные контенты и без кино. Об этом я писал ещё 10 лет назад.

Идёт мощное влияние социальных сетей и там есть группы, там есть видео. Это тлетворнее. Поэтому кинорежиссёр Вадим Абдрашитов в своём интервью показал, что кино не изменяет людей. У него было разочарование от этого установленного факта.

Я сам себя иногда спрашиваю о том, насколько кино воспитало меня. Мутная тема! Нужно поискать исторические примеры, когда кино вызывало резонанс и влияло на общество, на криминал, на политическое напряжение, на трансформацию мировоззрения молодёжи. Это интересная тема.

В СССР влияние было мощное. Идеология. Становились геологами, врачами, учёными , благодаря кино. Это факт.

Эти переживания в связи с кино идут и по сей день. Взять хотя бы фильм "Пацаны. Кррвь на асфальте". Увы! Криминализация подростков будет расти в силу иных более существенных механизмов. Кинематограф ключевым вряд ли будет.

Трудно будет отследить фактор ключевого влияния кинематографа. Я не оспариваю, что кинематограф может стать инструкцией к действию. А не являются ли лучшей инструкцией я криминальные сводки с озвучиванием технологий и алгоритмов преступников. Это сложная и противоречивая проблема. Для кого-то это предостережение, для кого-то - инструкция к действию.

8. Как-то я исследовал то, каким образом сопереживают персонажам разные кинозрители. Сам я, не могу смотреть криминал, убийства и т. д. Сразу вырубаю.

Но есть зрители , которые тешатся этим. Они любители ужаса вне одеяла. Но самое забавное то, что согласно психоанализу, они не станут преступниками. Это защита обратным чувством. При этом нужно помнить, что криминальные элементы и преступники, порой, любят настоящее искусство. Особенно этот факт отмечается в тюрьме!

9. О закономерностях того, как реально будут развиваться деструктивные процессы США, пишу уже давно. Мною написана на этот счёт научная монография. Именно в этих моих работах есть ответ почему может произойти то, что происходит в нынешнем американском художественном фильме "Гражданская война" (или "Падение империи").

1.Пока это лишь планы и намерения. Пока это рекомендации. Но будут ли они выполнены?

2. Внешнеполитические внушения в рамках информационного давления это уже традиция. Насколько Россия отреагирует на эти внушения , покажет только время?

3. НАТО плодится по всему миру как раковая опухоль Гегемона, как составляющая политической и экономической глобализации (долларовая, информационная, дроно-космическая и др).

4. Мой анализ показал, что существенная трансформация миропорядка начнётся тогда, когда по ту сторону этой штабно-натовской гегемонной глобализации начнётся встречная военно-штабная глобализация, идущая на основе военно-политического альянса России с Китаем, с Индией, с Ираном, стран Южной Америки и др.

В заключении хотел бы привести слова из песни моей молодости:





Дальняя даль никому не помешала,

Мы собрались со всего земного шара.

Мы собрались за чертою океана,

Здесь, на твоей молодой земле, Гавана!

Небо надо мной, небо надо мной - как сомбреро как сомбреро.

Берег золотой, берег золотой - Варадеро, Варадеро.

Куба далека, Куба далека - Куба рядом, Куба рядом!

Это говорим, это говорим - Мы!





США не удастся остаться пассивным комфортным наблюдателем под одеялом океана и НАТО.



















