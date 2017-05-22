 

ФАС обнаружила картельный сговор в бизнес-империи «повара Путина»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила наличие картельного сговора между компаниями, которые могут быть связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сегодня сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

На сайте ФАС размещено сообщение, из которого следует, что надзорный орган обнаружил картельный сговор на торгах Минобороны. Как установило ведомство, в торгах принимали участие ООО «Белый медведь», ООО «Коралклин», ООО «Миллениум клин», а также компании «Компонент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн» - компании, которые как минимум до конца 2015 года находились под контролем Евгения Пригожина и управлялись через головную организацию ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

На данный момент речь идет о сговоре на 1,7 млрд рублей. Штраф компаниям ФАС назначит позднее.

Напомним читателям, что ранее ФБК опубликовало расследование, в котором говорится, что Евгений Пригожин создал картель, через который осваивались деньги Минобороны, направленные на оборонзаказ. Как утверждало ФБК, всего картель получил контрактов на 23 миллиарда рублей. По оценке оппозиционеров, не менее трети из них было похищено.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сын «повара Путина» разбил Mercedes за 12 млн рублей
» «Повар Путина» может быть замешан в махинациях с госконтрактами
» Еврокомиссия официально открыла антимонопольное дело против Google
» ФАС рекомендует аукционы
» В офисах BP, Statoil и Royal Dutch Shell были проведены обыски
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Виза на Украину: не оглядывайся на пути в Содом

Виза на Украину: не оглядывайся на пути в Содом

Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Московский муравейник

Московский муравейник

Реновация. Надежды и страхи

Реновация. Надежды и страхи

Куда уходит Яндекс?

Куда уходит Яндекс?

Реновация: «Димона» заменил «оленевод»

Реновация: «Димона» заменил «оленевод»

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Виза на Украину: не оглядывайся на пути в Содом

Виза на Украину: не оглядывайся на пути в Содом

Мурманская область: беззаконие в законе?

ФАС обнаружила картельный сговор в бизнес-империи «повара Путина»

  • 17:55
  • 156

Россиян могут начать штрафовать за нарушение тишины

  • 13:27
  • 204
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Московский муравейник

Московский муравейник

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru