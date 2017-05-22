ФАС обнаружила картельный сговор в бизнес-империи «повара Путина»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила наличие картельного сговора между компаниями, которые могут быть связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным . Об этом сегодня сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.





На сайте ФАС размещено сообщение, из которого следует, что надзорный орган обнаружил картельный сговор на торгах Минобороны. Как установило ведомство, в торгах принимали участие ООО «Белый медведь», ООО «Коралклин», ООО «Миллениум клин», а также компании «Компонент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн» - компании, которые как минимум до конца 2015 года находились под контролем Евгения Пригожина и управлялись через головную организацию ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».





На данный момент речь идет о сговоре на 1,7 млрд рублей. Штраф компаниям ФАС назначит позднее.





Напомним читателям, что ранее ФБК опубликовало расследование , в котором говорится, что Евгений Пригожин создал картель, через который осваивались деньги Минобороны, направленные на оборонзаказ. Как утверждало ФБК, всего картель получил контрактов на 23 миллиарда рублей. По оценке оппозиционеров, не менее трети из них было похищено.





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