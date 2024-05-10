В Латвии задержали людей за песни военного времени и завели уголовное дело за возложение цветов на месте снесённого памятника

В Латвии полиция задержала шесть человек, которые пели песни о Великой Отечественной войне в День Победы; несколько дел об административном правонарушении было заведено за ношение георгиевских ленточек, возложение цветов к местам снесенных воинских памятников.

Так, у Саласпилсского мемориала шестеро правоохранителей задержали мужчину, который включил на телефоне песню «Журавли» и слушал её без наушников.

Правозащитник Владимир Линдерман сообщает об уголовном деле по статье 74.1 "Оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления” против жителя Резекне 1976 г.р., который неоднократно возлагал цветы на месте демонтированного памятника советским воинам. Памятник был установлен красноармейцам, павшим в боях за освобождение Резекне.