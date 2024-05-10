 

Водитель Рахматшох Курбонов вылез из упавшего в Мойку автобуса первым и никому не помог

 

Установлена личность водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Петербурге, — им оказался 44-летний Рахматшох Курбонов, сотрудник компании «Такси». По словам очевидцев, Курбонов первым выплыл из упавшего в воду автобуса и не предпринял попытки спасти людей, оставив закрытыми двери. В то же время среди прохожих были те, кто сразу бросился в воду. Погибли шесть пассажиров автобуса, ещё четверо сейчас находятся в состоянии клинической смерти.

10 мая около 13:00 в петербургскую полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. Имеется видео падения. 

Пассажирка автобуса, которая вышла из него за 5–10 минут до трагедии, рассказала, что водитель «общался с кем-то по видеосвязи, автобус он вел очень грубо, резко»: "Ощущение, что я ехала в маршрутке старой. Пассажиры жаловались и делали замечания ему, реакции от водителя не было никакой".

Компанию-владельца утонувшего автобуса привлекали к административной ответственности 23 раза за два года.

 


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