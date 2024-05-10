Кембридж избавляется от слова "англосаксонский"

В 2019 году Международное общество англосаксонцев проголосовало за изменение своего названия на Международное общество по изучению раннесредневековой Англии из-за "проблемных коннотаций", связанных с этим термином. Издательство Кембриджского университета убрало термин "англосаксонская" из названия журнала "Англосаксонская Англия", который существует с 1970-х годов. Теперь он будет называться "Англия раннего средневековья и ее соседи". Университет заявил, что изменение названия отражает "международный, междисциплинарный и быстро развивающийся характер исследований в этой области". По другой версии, издательство изменило название журнала под влиянием коллег из США, где термин "англосаксонцы" обвиняют в том, что он "используется сторонниками превосходства белой расы для описания белых людей британского происхождения".

Также университет пытается "разрушить основы мифов о национализме", объясняя студентам, что англосаксы не являются отдельной этнической группой, а термин применяется к культурной группе людей, возникшей в период между падением Римской империи и нормандским завоеванием.

