 

Кембридж избавляется от слова "англосаксонский"

Издательство Кембриджского университета убрало термин "англосаксонская" из названия журнала "Англосаксонская Англия", который существует с 1970-х годов. Теперь он будет называться "Англия раннего средневековья и ее соседи". Университет заявил, что изменение названия отражает "международный, междисциплинарный и быстро развивающийся характер исследований в этой области". По другой версии, издательство изменило название журнала под влиянием коллег из США, где термин "англосаксонцы" обвиняют в том, что он "используется сторонниками превосходства белой расы для описания белых людей британского происхождения". В 2019 году Международное общество англосаксонцев проголосовало за изменение своего названия на Международное общество по изучению раннесредневековой Англии из-за "проблемных коннотаций", связанных с этим термином.
Также университет пытается "разрушить основы мифов о национализме", объясняя студентам, что англосаксы не являются отдельной этнической группой, а термин применяется к культурной группе людей, возникшей в период между падением Римской империи и нормандским завоеванием.
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