Как сообщает
телеграм-канал "Осторожно, новости", московский суд запретил объявления о кастингах моделей и актёров славянской внешности, посчитав их экстремистскими материалами.
Около десятка решений о признании материалов экстремистскими принял Солнцевский суд Москвы перед праздниками. Все они касались объявлений о поисках моделей для любительских и профессиональных съёмок. Так, суд запретил объявления о поиске модели в городе Пушкино, о наборе актёров для съёмки рекламы образовательного центра и о подборе моделей для рекламы ЖК в Петербурге.
По мнению суда, такие объявления нарушают Трудовой кодекс и антиэкстремистское законодательство.