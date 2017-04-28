Правительство РФ одобрило ежедневный курортный сбор

Правительство РФ приняло новый законопроект, обязывающий туристов, посещающих Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край, оплачивать специальный курортный сбор . Максимальный размер туристического сбора составит 100 рублей в сутки с одного человека, сообщает пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.





Чиновники отмечают, что руководство регионов оставило за собой право вводить или не вводить сбор. Кроме того, участники эксперимента будут иметь возможность самостоятельно регулировать размер сбора, однако он не может быть больше 100 рублей.





В пояснении к проекту закона также сообщается, что эксперимент продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го, а вырученные средства планируется потратить на развитие туристической инфраструктуры в регионах.





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