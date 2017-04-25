Российское правосудие: 2,5 года колонии за картинку в социальной сети
- 25.04.2017, 15:46,
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Нагатинский суд столицы вынес сегодня приговор бывшему лидеру запрещенного в России движения "Русские" Дмитрию Демушкину, сообщает РИА Новости.
Активист получил 2,5 колонии общего режима за опубликованную в социальной сети картинку экстремистского содержания. Сам Демушкин своей вины так и не признал.
По версии следователей, в октябре 2014 года националист разместил на своей странице в социальной сети снимок, сделанный во время "Русского марша" в 2013 году.
Эта картинка, согласно проведенной экспертизе, несет "лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, либо ненависти по этоношению к группе лиц, выделяемой о национальности (нерусские)".
Сам Дмитрий Демушкин утверждает, что указанное изображение является фотографией согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники марша.
АПН следит за развитием событий.