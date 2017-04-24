 

Московские власти могут ввести налог для бездетных семей

Сегодня заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко выступил с инициативой ввести в Москве налог на бездетность для обеспеченных граждан.

Чиновник заявил, что в столице очень много зажиточных людей, у которых нет детей. Если для этих людей ввести налог на бездетность, то это может послужить идеям "умножения и сбережения нации".

По мнению Губенко, подобный налог для состоятельных людей будет незаметным, а на вырученные деньги можно будет помочь многодетным семьям. Бюджета Москвы для поддержки этой категории граждан, как обычно, не хватает.

Отметим, что вопрос о том, каким образом будет определяться степень зажиточности, парламентарий не комментирует.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Новые законы Москва
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В России могут ввести налог на вылет за рубеж
» Налог на недвижимость в РФ будет увеличен в пять раз
» Налогообложение в России ждет передел
» В России могут ввести повышенный налог на большие квартиры
» Депутат от Справедливой России предлагает взимать с детей налог на содержание родителей
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Почему Ле Пен не Трамп

Почему Ле Пен не Трамп

Макрон полуизбранный

Макрон полуизбранный

В битве идей обычно побеждают интересы

В битве идей обычно побеждают интересы

Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть II)

Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть II)

Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть I)

Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть I)

Елена Чудинова: Мы знаем, какие ошибки привели к трагедии

Елена Чудинова: Мы знаем, какие ошибки привели к трагедии

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Почему Ле Пен не Трамп

Почему Ле Пен не Трамп

Московские власти могут ввести налог для бездетных семей

  • 21:05
  • 166
Макрон полуизбранный

Макрон полуизбранный

Минздрав научит россиян правильно пить водку

  • 13:12
  • 355
В битве идей обычно побеждают интересы

В битве идей обычно побеждают интересы

Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть II)

Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть II)

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru