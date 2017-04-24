Московские власти могут ввести налог для бездетных семей
- 24.04.2017, 21:05,
- Новости
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Сегодня заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко выступил с инициативой ввести в Москве налог на бездетность для обеспеченных граждан.
Чиновник заявил, что в столице очень много зажиточных людей, у которых нет детей. Если для этих людей ввести налог на бездетность, то это может послужить идеям "умножения и сбережения нации".
По мнению Губенко, подобный налог для состоятельных людей будет незаметным, а на вырученные деньги можно будет помочь многодетным семьям. Бюджета Москвы для поддержки этой категории граждан, как обычно, не хватает.
Отметим, что вопрос о том, каким образом будет определяться степень зажиточности, парламентарий не комментирует.
АПН следит за развитием событий.