Московские власти могут ввести налог для бездетных семей

Сегодня заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко выступил с инициативой ввести в Москве налог на бездетность для обеспеченных граждан.



Чиновник заявил, что в столице очень много зажиточных людей, у которых нет детей. Если для этих людей ввести налог на бездетность, то это может послужить идеям "умножения и сбережения нации".



По мнению Губенко, подобный налог для состоятельных людей будет незаметным, а на вырученные деньги можно будет помочь многодетным семьям. Бюджета Москвы для поддержки этой категории граждан, как обычно, не хватает.



Отметим, что вопрос о том, каким образом будет определяться степень зажиточности, парламентарий не комментирует.





АПН следит за развитием событий.