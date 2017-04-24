Минздрав научит россиян правильно пить водку

Минздрав РФ выступил с инициативой о размещении на бутылках с алкоголем информации о рекомендуемом объеме, который может быть выпит за день. Об этом сегодня сообщает RNS.





Новые предложения содержатся в разработанной ведомством стратегии формирования здорового образа жизни населения России.





Чиновники также планируют запретить продавать алкоголь лицам, которые младше 21 года, а также ограничить торговлю алкоголем в сети Интернет.





В ближайшее время также планируются остановка и запрет производства спиртосодержащих настоек более 30 мл, а также ограничение продажи спиртовых препаратов в аптеках (один флакон в руки).





АПН следит за развитием событий.



