 

Минздрав научит россиян правильно пить водку

Минздрав РФ выступил с инициативой о размещении на бутылках с алкоголем информации о рекомендуемом объеме, который может быть выпит за день. Об этом сегодня сообщает RNS.

Новые предложения содержатся в разработанной ведомством стратегии формирования здорового образа жизни населения России.

Чиновники также планируют запретить продавать алкоголь лицам, которые младше 21 года, а также ограничить торговлю алкоголем в сети Интернет.

В ближайшее время также планируются остановка и запрет производства спиртосодержащих настоек более 30 мл, а также ограничение продажи спиртовых препаратов в аптеках (один флакон в руки).

АПН следит за развитием событий.
 

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