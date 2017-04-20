Верховный суд провалил самоэкзамен

В городе Москве, днесь, свершилась Знатная Победа Над Экстремизмом. Объявлена преступной и полностью запрещена организация, члены которой любили ходить по подъездам и задавать жильцам вопрос о том, не хотят ли те поговорить о Боге.

Ужасное прегрешение со стороны религиозной структуры, члены которой идейно отказываются от насилия, в том числе от призыва в армию.

Свидетели Иеговы нынче оказались не просто вне закона - теперь они массово, в полном соответствии с документооборотом, принятым в российских антиэкстремистских органах, попадают на карандаш и спецучёт.

Постольку, поскольку ожидать от 160-400 тысяч (такова численность Свидетелей Иеговы по разным источникам) людей, что они мгновенно откажутся от своих религиозных убеждений было бы крайне нелепо - далее мы, со всей очевидностью, видим прямую перспективу последовательного погрома организационных структур Свидетелей со стороны ЦПЭ и соответствующих структур ФСБ. А сколько уголовных дел можно открыть! Перепосты Вконтакте, ставшие притчей во языцах - отложим временно в сторону. И вперёд, вперёд - сажать, сажать и сажать Cвидетелей. Фронт работ открыт примерно на десяток лет вперёд.

Последствия такого, не постесняемся этого слова, подлого решения ВС вполне предсказуемы.

Серьёзных оснований считать Свидетелей экстремистами, опасными для общества - нет.

Они в своих убеждениях для многих - достаточно странные, но экстремизм - это, прежде всего про насилие.

А насилие с их стороны вряд ли кто-то видел.

Но судейская рука не дрогнула подписывать такое решение, несмотря на его откровенную общественную опасность, и очевидные перспективы запихивания тысяч невиновных в мясорубку уголовного преследования.

Верховный Суд Российской Федерации провалил самоэкзамен на собственную гражданскую вменяемость, прежде всего, засеяв семена острого, многолетнего конфликта, никак вообще не решаемого иначе, как полной отменой этого позорного вердикта, и, фактически, создав прецедент уголовного преследования христианской деноминации в нашей стране.

Это - не первое судебное решение, ограничивающее религиозную свободу в России. Но, по своему масштабу и значению (запрет христианской организации), пожалуй, поворотное.