 

Обход блокировок запрещенных сайтов станет наказуемым правонарушением

Роскомнадзор готовит объемный пакет поправок в российский закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях. Чиновники собираются ввести запрет на использование в России сервисов, позволяющих обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом. Об этом сегодня сообщает газета "Ведомости".

По информации издания, текст законопроекта был разработан юристами Медиа-коммуникационного союза (МКС). МКС планирует лишить пользователей возможности заходить на пиратские сайты с помощью анонимайзеров. Представители союза и Роскомнадзора пока никак не смогли это прокомментировать.

Как нетрудно догадаться, главная цель поправок - остановить распространение информации, запрещенной в России. Авторы идеи сетуют на то, что имеющаяся практика ограничений выявила недостаточную эффективность блокировок: достичь целей имеющимися методами пока не удается. Действию запретом мешают несколько факторов: поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы и технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам (анонимайзеры, виртуальные частные сети и проч.).

Чтобы прикрыть имеющиеся лазейки, законотворцы собираются полностью запретить использовать в России сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам.

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Роскомнадзор собирается блокировать «зеркала» пиратских сайтов без решения суда
» В День Знаний Роскомнадзор отдал распоряжение о блокировке Архива Интернета
» Роскомнадзор ужесточает правила блокировки сайтов
» Роскомнадзор запретил Youtube
» Роскомнадзор помиловал Луркморье и внес в "черный список" Rutracker
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Елена Чудинова: Мы знаем, какие ошибки привели к трагедии

Елена Чудинова: Мы знаем, какие ошибки привели к трагедии

Прокуратура, возбуждающая межнациональную ненависть

Прокуратура, возбуждающая межнациональную ненависть

Чей Крым?

Чей Крым?

Суета вокруг Кореи

Суета вокруг Кореи

Битва стратегов

Битва стратегов

Homeland Дональда Трампа

Homeland Дональда Трампа

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Обход блокировок запрещенных сайтов станет наказуемым правонарушением

  • 15:45
  • 156

Россиян могут начать лишать гражданства

  • 13:15
  • 104
Елена Чудинова: Мы знаем, какие ошибки привели к трагедии

Елена Чудинова: Мы знаем, какие ошибки привели к трагедии

ИГИЛ атаковали правительственные войска в Ираке химическим оружием

  • 09:31
  • 257
Прокуратура, возбуждающая межнациональную ненависть

Прокуратура, возбуждающая межнациональную ненависть

Трудовые книжки могут уйти в небытие

  • 16:10
  • 391
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru