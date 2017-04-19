Обход блокировок запрещенных сайтов станет наказуемым правонарушением

Роскомнадзор готовит объемный пакет поправок в российский закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях. Чиновники собираются ввести запрет на использование в России сервисов, позволяющих обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом. Об этом сегодня сообщает газета "Ведомости".





По информации издания, текст законопроекта был разработан юристами Медиа-коммуникационного союза (МКС). МКС планирует лишить пользователей возможности заходить на пиратские сайты с помощью анонимайзеров. Представители союза и Роскомнадзора пока никак не смогли это прокомментировать.





Как нетрудно догадаться, главная цель поправок - остановить распространение информации, запрещенной в России. Авторы идеи сетуют на то, что имеющаяся практика ограничений выявила недостаточную эффективность блокировок: достичь целей имеющимися методами пока не удается. Действию запретом мешают несколько факторов: поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы и технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам (анонимайзеры, виртуальные частные сети и проч.).





Чтобы прикрыть имеющиеся лазейки, законотворцы собираются полностью запретить использовать в России сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам.





АПН следит за развитием событий.



