ИГИЛ атаковали правительственные войска в Ираке химическим оружием

По сообщению CBS , боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) атаковали подразделение правительственных войск Ирака, в котором находились американские и австралийские военные советники отравляющим веществом, по всей видимости - ипритом. И это, как минимум, вторая атака такого рода.

Редакция АПН ожидает, что в ответ на эту атаку США опять организуют акцию возмездия в адрес Башара Асада (деятельность не запрещена Роскомнадзором).

