ИГИЛ атаковали правительственные войска в Ираке химическим оружием
- 19.04.2017, 09:31,
- Новости
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По сообщению CBS
, боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) атаковали подразделение правительственных войск Ирака, в котором находились американские и австралийские военные советники отравляющим веществом, по всей видимости - ипритом. И это, как минимум, вторая атака такого рода.
Редакция АПН ожидает, что в ответ на эту атаку США опять организуют акцию возмездия в адрес Башара Асада (деятельность не запрещена Роскомнадзором).