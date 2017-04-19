 

ИГИЛ атаковали правительственные войска в Ираке химическим оружием

По сообщению CBS, боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) атаковали подразделение правительственных войск Ирака, в котором находились американские и австралийские военные советники отравляющим веществом, по всей видимости - ипритом. И это, как минимум, вторая атака такого рода.
 
Редакция АПН ожидает, что в ответ на эту атаку США опять организуют акцию возмездия в адрес Башара Асада (деятельность не запрещена Роскомнадзором).
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