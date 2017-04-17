В российских школах может появиться урок по основам безопасности в сети Интернет

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В российских школах могут появиться уроки по безопасному поведению в сети Интернет. Новая инициатива предложена вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Новую идею парламентарий озвучила на слушаниях в СФ, сообщает газета «Ведомости». По мнению чиновницы, новые уроки требуются, чтобы обезопасить детей от «тех ловушек, которые могут заставить ребенка свести счеты с жизнью, потому что самоубийство приобретает некий романтический смысл».

Министр образования РФ Ольга Васильева уже выступила с поддержкой инициативы Яровой. По ее словам, Минобразования будет делать «все возможное, чтобы основы безопасности в интернете были заложены в общий курс по ОБЭ и информатике».

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы Госдума РФ
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