В российских школах может появиться урок по основам безопасности в сети Интернет
- 17.04.2017, 14:50,
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В российских школах могут появиться уроки по безопасному поведению в сети Интернет. Новая инициатива предложена вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.
Новую идею парламентарий озвучила на слушаниях в СФ, сообщает газета «Ведомости». По мнению чиновницы, новые уроки требуются, чтобы обезопасить детей от «тех ловушек, которые могут заставить ребенка свести счеты с жизнью, потому что самоубийство приобретает некий романтический смысл».
Министр образования РФ Ольга Васильева уже выступила с поддержкой инициативы Яровой. По ее словам, Минобразования будет делать «все возможное, чтобы основы безопасности в интернете были заложены в общий курс по ОБЭ и информатике».
АПН следит за развитием событий.