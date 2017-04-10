Виталий Милонов предложил деанонимизировать социальные сети

МОСКВА. Буйный в публичных инициативах депутат госдумы Виталий Милонов внёс в Государственную Думу законопроект о деанонимизации пользователей социальных сетей. Как всегда, инициатива преподносится в рамках заботы о детях - чтобы не достигшие 14 лет особи не зарегистрировались в социальных сетях, паспорта, по мысли бесстрашного депутата, нужно спросить у всех остальных.

Редакция АПН отчаялась уследить за развитием событий.



