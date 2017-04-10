 

Виталий Милонов предложил деанонимизировать социальные сети

МОСКВА. Буйный в публичных инициативах депутат госдумы Виталий Милонов внёс в Государственную Думу законопроект о деанонимизации пользователей социальных сетей. Как всегда, инициатива преподносится в рамках заботы о детях - чтобы не достигшие 14 лет особи не зарегистрировались в социальных сетях, паспорта, по мысли бесстрашного депутата, нужно спросить у всех остальных.
 
Редакция АПН отчаялась уследить за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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