 

Власти Подмосковья требуют отставки губернатора региона

Более сотни глав муниципалитетов и народных избранников Подмосковья потребовали немедленной отставки губернатора Андрея Воробьева. Таким образом они выразили свое недоверие человеку, который постоянно дает красноречивые обещания, никогда при этом их не выполняя. А под конец, и вовсе начал проявлять диктаторские наклонности, снимая с должностей законно избранных глав и присылать им на смену из Красногорска своих подручных.
 
Параллельно, руками главного управления территориальной политики, он занимался продавливанием прямых выборов глав муниципалитетов. Апофеозом всего этого беспредела стала варварская реформа МСУ, которая фактически уничтожит городские и сельские поселения.

На имя президента РФ была направлена резолюция, которую принял Гражданский форум местного самоуправления, в которой главы муниципальных образований и депутаты требуют отставки Воробьева. Факт для региона и для страны в целом небывалый и ранее не случавшийся. Замять скандал уже не удастся, тем более что стартовала вторая волна сбора подписей - теперь уже жителей региона.

Таким образом, через месяц, в соответствии со статьей 59 ФЗ, ответ на заявление будет получен. Никогда еще негодование в Подмосковье, которое считается политически стабильным регионом, не полыхало так яростно.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Губернаторы
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