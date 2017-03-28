Власти Подмосковья требуют отставки губернатора региона

Более сотни глав муниципалитетов и народных избранников Подмосковья потребовали немедленной отставки губернатора Андрея Воробьева. Таким образом они выразили свое недоверие человеку, который постоянно дает красноречивые обещания, никогда при этом их не выполняя. А под конец, и вовсе начал проявлять диктаторские наклонности, снимая с должностей законно избранных глав и присылать им на смену из Красногорска своих подручных.

Параллельно, руками главного управления территориальной политики, он занимался продавливанием прямых выборов глав муниципалитетов. Апофеозом всего этого беспредела стала варварская реформа МСУ , которая фактически уничтожит городские и сельские поселения.





На имя президента РФ была направлена резолюция, которую принял Гражданский форум местного самоуправления, в которой главы муниципальных образований и депутаты требуют отставки Воробьева. Факт для региона и для страны в целом небывалый и ранее не случавшийся. Замять скандал уже не удастся, тем более что стартовала вторая волна сбора подписей - теперь уже жителей региона.





Таким образом, через месяц, в соответствии со статьей 59 ФЗ, ответ на заявление будет получен. Никогда еще негодование в Подмосковье, которое считается политически стабильным регионом, не полыхало так яростно.





АПН следит за развитием событий.



