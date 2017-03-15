 

Губернаторы получили право ликвидировать местное самоуправление

Госдума РФ приняла новый закон, позволяющий региональным властям ликвидировать городские и сельские поселения. В ближайшей перспективе это вполне может привести к упразднению местного самоуправления на низовом уровне.

Новые правила изменяют порядок присоединения городских и сельских поселений к городским округам. Если раньше для этого требовалось прямое согласие населения, то теперь будет достаточно лишь голосования депутатов местных дум, которое, как известно, всегда проходит под диктовку властей.

Совет по правам человека при президенте РФ утверждает, что с принятием этого закона конституционный принцип народовластия становится значительно более ограниченным, местная власть еще больше удаляется от жителей, а их конституционное право на базовом поселенческом уровне вообще превращается в ничто.

АПН следит за развитием событий.
 

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