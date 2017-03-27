Уроки Навального

Традиционные впечатления по итогам митингов протеста, прошедших в воскресенье, 26 марта.

Очень странно, но мало кого интересовал Медведев. Темы отставки правительства или отставки «Димона» практически не было. Тема коррупции шла гораздо живее. Однако нет впечатления, что люди называют коррупцией «коррупцию» в стандартном смысле слова. Речь идет о коррупции как о тотальном сбое государственного механизма. Государство полностью прекратило работать в интересах народа и начало жить своей, верхушечно-аппаратной жизнью. Основными политическими темами прошлого года были перестановки в ФСБ: замена генерала Яковлева на генерала Королева в Службе экономической безопасности, арест Улюкаева в офисе «Роснефти», арест Белых и т.п. Главная экономическая тема – продажа 19,5% акций «Роснефти», что тоже в каком-то смысле «перестановка в ФСБ». Это не политика, а придворные интриги. «Тайны лубянского двора». Никакой политики в общепринятом смысле слова в России не осталось. Политические институты вроде партий полностью прекратили функционирование. Выборы губернаторов являются фикцией. Местное самоуправление уничтожается. Основным кодом российской политики стало слово «безнадежность». Властям нечего предложить беднеющему и звереющему от беззакония обществу. Предполагаемый «четвертый срок» Путина надвигается вообще без объяснений и под лозунгом «70 на 70» (то есть обеспечить 70% голосов за основного кандидата при 70% явке), что делает выборы с высокой долей вероятности фиктивными, так как придется вбрасывать и вбрасывать много. Делегитимизация власти. Власть не может внятно ответить на вопрос: «Кто вы, собственно говоря, такие и по какой причине правите нами?». Когда власть не может объяснить, кто она такая и что здесь делает, возникает феномен незаконного правления. То есть правления, которое не признается обществом. Отсюда один шаг до революции. Тотальная опора на гнилое советское прошлое, ностальгию по брежневизму. Однако людям, которым было 18 лет в 1982 году (год смерти Брежнева), сейчас должно быть уже 53 года. Очевидно, что ни молодежь, ни представители среднего возраста уже не могут испытывать ностальгию по эпохе «Ильича Второго», хотя бы потому, что плохо ее помнят. Не следует забывать также, что Брежнев правил 18 лет. Путин правит примерно столько же. Если он идет на четвертый срок, о любых сравнениях с Брежневым придется забыть. Шантаж общества подвигами предков. Дело выглядит так, будто правительство взяло воевавших дедов в заложники и теперь от их имени вымогает из общества лояльность. При том, что само от лояльности предкам полностью свободно. Тот факт, что деды воевали, парадоксальным образом не мешает красть. Полное отсутствие какого-либо видения будущего. То есть, допустим, в 2018 Путин (или назначенный им преемник) изберётся в президенты. И что? 1% в год экономического роста, надежды на нефть по 50 долл. за баррель и «денег нет, но вы держитесь»? Зачем держаться то? Держаться надо до прихода подкрепления, но его не будет – оно купило виллы в Ницце.

общество перед лицом системного кризиса. Имя кризиса: коррупция, но не в узком смысле воровства со стороны чиновников, а в широком смысле гниения и сбоя всего государственного механизма в целом. Никаких идей, как лечить коррупцию, у властей нет. Как, впрочем, нет признания и самого факта её существования. Это и вызывает катаклизм