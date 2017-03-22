Fake news от Министерства Культуры и Общества русской словестности

Как выяснилось, совершенно дикая история произошла только что в рамках "пропаганды отечественной культуры". Подобное неоднократно происходило со всякого рода пропагандистами и блоггерами, но, кажется, впервые произошло с российскими официальными лицами с подобным уровнем пошлости.





- снято под "чужим флагом" - от имени Первого Канала ТВ, чьими сотрудниками организаторы съёмки явно не являлись Две достаточно публичных и вполне влиятельных публичных медийных персоны - министр культуры Владимир Мединский и епископ Тихон (Шевкунов) наступили на одни и те же грабли с подделкой содержания опроса о грамотности современной молодёжи. Использованное вроде бы для благой цели - пояснения необходимости поддержки отечественной культуры видео, как заявила одна из его не вполне добровольных участниц Натальи Командиной, было- снято под "чужим флагом" - от имени Первого Канала ТВ, чьими сотрудниками организаторы съёмки явно не являлись

- перемонтировано, так что чужие неверные ответы были приписаны отвечавший на вопросы девушке

- сами её ответы были профильтрованы так, чтобы создать впечатление некомпетентности. Из примерно 30 ответов, по её утверждению было около 5 неверных, в видеоролик вошли 3 неверных (включая один подмонтированный).

Для полного удовольствия зрителей в ролике присутствуют персональные данные выступавших, на распространение которых таким способом и в таком контексте они согласия явным образом не давали, а сам ролик, первоначально заказанный, по заявлению отца Тихона , у телекомпаний Красный Квадрат и Мастерская был использован для создания вторичного продукта - отчёта некоего видеоблогера Николая Соболева о встрече блогеров с министром культуры. И использован совсем уже без разрешения интервьюированных, в форме, откровенно порочащей их достоинство.

Достигнутый результат неким парадоксальным способом ведёт в направлении, прямо противоположном ожидаемому. Вместо пропаганды культуры получилась пропаганда того, что с журналистами лишний раз дело иметь не надо. Слишком уж высоки риски обмана и диффамации.

Каковы дальнейшие сценарии развития событий?

Командина заявила, что собирается подать в суд в целях защиты своей чести и достоинства.

Для Мединского и Шевкунова сейчас единственный выигрышный сценарий коммуникации - это максимально быстро, громко и публично дистанцироваться от этой провокации, указав, что если подобный заказ и имел место - то явно не содержал в себе указание о необходимости подтасовки материалов, проделанной в итоге недобросовестными исполнителями.

Для упомянутых отцом Тихоном исполнителей заказа - публично откреститься от недобросовестных сотрудников и как-то наказать их.

Репутацию блогера Николая Соболева, возможно, уже и не спасти. Но раскрутка скандалом пойдёт на пользу его малому бизнесу, так что его в числе пострадавших мы не видим.

Увы, пока что мы ожидаем совершенно иного образа действий, который в наше время происходит в подобных ситуациях почти всегда. Ждём появления в комментариях социальных сетей и блогов массы анонимных и заказных ботов (и просто продажных блоггеров), которые начнут нам объяснять про подставную девушку, провокацию против уважаемых людей, разбирать академическую успеваемость Командиной за последние 20 лет, начиная с детсада и т.д. и т.п.

К сожалению, это - стандартный в России образ действий любой влиятельной персоны. Извиняться за недобросовестную диффамацию у нас не принято, путь дальнейшего закидывания грязью пострадавших кажется более удобным..

Будем рады ошибиться, но пока что мы видим, что вместо пропаганды культуры получилась какая-то пропаганда подлости, причём от тех людей, от которых никто вообще подобного не ожидал и не считал их способными на подобный афронт.

Как мог бы сказать один из классиков:

Ein Teil von jener Kraft, Die stets «wie besser» will Und stets «wie immer» schafft.

Лучше бы к этой силе не присоединяться.



