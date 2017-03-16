Российские казнокрады и взяточники поднимают ставки

Согласно данным МВД РФ, российские коррупционеры за прошедший 2016 год значительно увеличили свой аппетит, в результате чего средний размер взятки вырос на 75% и достиг 328 тысяч рублей. При этом коррупционные схемы постоянно совершенствуются, появляются новые способы конспирации и передачи взяток.





Часто злоумышленники используют удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы и взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать практически невозможно. Об этом в интервью газете «Коммерсант» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) при МВД РФ Андрей Курносенко.





Обстановка с коррупцией в стране достигла совершенно беспрецедентных масштабов, и в ней часто замешаны сами борцы с коррупцией. Так, например, осенью 2016 года был арестован замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко. При обыске в его квартире были найдены восемь миллиардов рублей, происхождение которых неизвестно. После этого происшествия силовиками было принято решение ликвидировать антикоррупционный отдел МВД.





Вялая и показная борьба с коррупцией со стороны властей выглядит особенно смешно на примере обнаруженной многомиллиардной империи Дмитрия Медведева. В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал об этом свое расследование . По данным оппозионеров, глава правительства создал вокруг себя сеть некоммерческих фондов, на счета которых российские госбанки и олигархи перечисляют пожертвования в виде денег, поместий, земельных участков и другой недвижимости, при этом сами фонды управляются доверенными лицами Медведева.





Алексей Навальный выдвинул против Дмитрия Медведева прямые обвинения в коррупции, однако ни СК РФ, ни Генпрокуратура не отреагировали на скандальные факты, раскрытые командой ФБК.





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