Не заботящихся о будущей пенсии россиян ждет повышение налогов

Минэкономразвития активно обсуждает идею повышения налогов для граждан, которые вообще не делают взносы или отчисляют недостаточную сумму в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Для тех, кто дорожит своей будущей пенсией и перечисляет достаточные взносы, налоговую нагрузку могут наоборот понизить.





Россияне, которые совсем не делают пенсионные накопления, будут платить НДФЛ по ставке 15%. Те лица, которые перечисляет в ИПК 4% зарплаты, будут платить налог на доход физических лиц на уровне 13%. И, наконец, самые ответственные, с отчислениями в пенсионный фонд в размере 10% от зарплаты, заплатят НДФЛ по ставке 10%.





Идея получила горячую поддержку вице-премьера правительства Игоря Шувалова, в связи с чем профильные министерства начали активно ее прорабатывать.

Совершенно очевидно, считают многие эксперты, что от нового закона больше всего пострадают беднейшие граждане страны, поскольку система накоплений у таких людей наименее востребована, а нагрузка на них вырастет сильнее всего.





АПН следит за развитием событий.



