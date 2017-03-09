 

Владимир Путин продолжил зачистку в рядах высокопоставленных силовиков

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей 10 генералов Следственного комитета, МВД и ФСИН. Соответствующий документ сегодня был опубликован на портале правовой информации.

Своих высоких должностей лишились: генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов, генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий, генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов, генерал-майор полиции Сергей Жевлакович, генерал-майор внутренней службы Александр Новиков, генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников, генерал-майор полиции Виталий Федотов, генерал-майор юстиции Александр Филин, генерал-лейтенант полиции Иван Шаев, а также генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.

О причинах продолжающейся кадровой зачистки в силовых структурах пока ничего не сообщается.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Владимир Путин Силовые структуры Коррупция
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