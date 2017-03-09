Владимир Путин продолжил зачистку в рядах высокопоставленных силовиков
- 09.03.2017, 17:12,
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей 10 генералов Следственного комитета, МВД и ФСИН. Соответствующий документ сегодня был опубликован на портале правовой информации.
Своих высоких должностей лишились: генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов, генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий, генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов, генерал-майор полиции Сергей Жевлакович, генерал-майор внутренней службы Александр Новиков, генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников, генерал-майор полиции Виталий Федотов, генерал-майор юстиции Александр Филин, генерал-лейтенант полиции Иван Шаев, а также генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.
АПН следит за развитием событий.