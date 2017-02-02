 

Путин уволил генералов оптом

МОСКВА. Владимир Путин уволил одновременно 16 генералов МВД, СКР и МЧС.
Причины кадровых перестановок внятно не объясняются, официальные источники ссылаются на некую "реорганизацию".
Что за реорганизация затронула одновременно 3 силовых ведомства - источники не объясняют.
 
На британском флоте существует известное крылатое выражение, которое полагается произносить во время утопления противником очередного британского корабля - "У Королевы много..." - заявляют в таких случаях гордые бритты.
 
У Президента много... - утверждает редакция АПН, желая отметить, что в России сейчас генералов точно больше, чем боевых кораблей в составе ВМФ Великобритании.
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