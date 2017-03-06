 

Лоукостер Победа зашьёт кармашки в креслах

МОСКВА. Многие выражают обоснованное мнение - что большинство "лоукостеров", в том числе и, особенно российские - это вовсе не про дешёвые авиаперелёты, а про боль, унижения и прочее внедрение BDSM в публичные социальные практики. Лучшее подтверждение этому, на наш взгляд, только что предоставил наиболее продвинутый российский лоукостер - "Победа".

 

Карманы пассажирских кресел в самолетах лоукостера «Победа» зашьют, чтобы сэкономить время на уборке лайнеров, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Калмыков.  «Мы провели интересный эксперимент: на одном борту зашили кармашки кресел. В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты», — пояснил креативный гендиректор ошарашенным представителям прессы.

 
Редакция АПН поражена мощью инновации. Ведь в самом деле - сотни авиакомпаний по всему миру даже и не догадывались, что зашитые карманы позволят экономить по две минуты на рейс, а учёные-технологи Победы посрамили даже британских и пытливым ресёрчем обновили палитру ощущений пассажиров.
 
Мы предлагаем господину Калмыкову не останавливаться на достигнутом рубеже и зачистить салоны самолётов не только от лишних карманов, но и от сидений. Тут даже не две минуты, а целых 8, а то и 13 удастся сэкономить!

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