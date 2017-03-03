Закон о президентских выборах может стать либеральнее

В Госдуму РФ внесен законопроект о либерализации порядка проведения президентских выборов. Послабления, которые предлагают члены Совета Федерации, должны затронуть работу наблюдателей, отмену открепительных удостоверений и процедуру по сбору подписей.





Помимо чисто большого числа технических изменений, чиновники настаивают на некоторых послаблениях действующего порядка проведения выборов. Так, например, предлагается отменить открепительные удостоверения. Вместо них граждане, которые не имеют возможности проголосовать по месту прописки, будут иметь возможность подать заявление о голосовании на другом участке.





Следующий интересный пункт касается работы наблюдателей: предлагается освободить их от необходимости заранее направлять заявки в участковые комиссии, где они собираются работать.





Еще одно важное положение связано с процедурой сбора подписей, требования к которым предлагается смягчить.





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