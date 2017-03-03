Фигурант «дела Гайзера» Константин Ромаданов создавал в Коми структуры по выводу средств из бюджета

Басманный районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста экс-главы Республики Коми Владимира Торлопова до шестого июня. Бывший чиновник обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом совместно с еще одним экс-руководителем региона Вячеславом Гайзером. Всего фигурантами по громкому «делу Гайзера» проходят 16 человек.

Подробности деятельности многих из них регулярно освещают СМИ. Так, «Новая газета» посвятила публикацию бывшему заместителю главы Республики Коми Константину Ромаданову, который «признал себя казначеем преступной группировки». Издание подробно рассказывает о том, как он, используя административный ресурс, контролировал львиную долю рынка ЖКХ и фактически создал подпольную коммунальную империю, на счетах которой оседали деньги населения. «Непрозрачность в сфере регулирования тарифов давала ему прекрасную возможность на протяжении многих лет создавать собственные энергокомпании, перепродающие электро- и теплоэнергию, и устанавливать им выгодные тарифы», - сообщает «Новая газета».

Однако в республиканской биографии Константина Ромаданова много других интересных историй. Его в числе прочих «гайзеровцев» обвиняют в причинении ущерба республике аж на 3,5 миллиарда рублей. А действовали они через созданный региональным агентством по управлению имуществом Коми – ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». Фонд много лет управлял инвестиционно-привлекательными предприятиями региона, плодил многочисленные «дочки» со 100% участием, через которые выводил госпредприятия в офшорные компании.

Республиканская структура не раз оказывалась в центре скандалов. Например, в 2014 году прокурор Сыктывкара подает иск против Фонда как гражданское лицо и еще до назначения судебного слушания неожиданно иск отзывает. А уже в 2016 году, после расформирования Фонда, прокуратура смогла оспорить заключенные этой организацией сделки, в частности, получение незаконного дохода по договорам субаренды.

Как оказалось, Фонд сдавал государственные помещения и здания частной конторе, которую сам и учредил - ООО «Сыктывкарская компания по управлению имуществом». Эта фирма впоследствии оформляла договоры субаренды и пересдавала эти площади тем же госорганам и частным лицам (хотя первые могли получать их бесплатно и платить только за «коммуналку», а вторые – по установленным тарифам). Этот ущерб прокуратура оценила в 1 миллиард рублей. В числе госструктур-арендаторов были Агентство Республики Коми по управлению имуществом, региональные министерство культуры, туризма и архивного дела, министерство природных ресурсов и минэкономики. Помимо арендной платы, все они исправно платили за коммунальные и эксплуатационные услуги. От госорганов ООО «Сыктывкарская компания по управлению имуществом» получало 824 рубля за квадратный метр, хотя само арендовало недвижимость у Фонда за 208 рублей за метр.

Надо признать, что фонды по «законному» отъему денег и перераспределению их «куда-надо», плодились правительством РК. Все тот же Константин Ромаданов в 2005 году создал «Коми республиканский центр энергосбережения» (КРЦЭ), непосредственно подчинявшийся тарифному комитету Коми. Заявлялось, что центр создается для реализации проектов в сфере энергосбережения, но под этой благородной миссией был замаскирован еще один финансовый источник Ромаданова. За 10 лет, что проработал КРЦЭ, было собрано около 2,5 миллиардов рублей. При этом львиная доля денег Центра отдавалась компаниям, которые были созданы Ромадановым - ООО «Биоэнергетическая компания», ООО «Республиканская сетевая компания» и ООО «Республиканская генерирующая компания».

Такое положение дел вызывало недовольство конкурирующих на этом рынке компаний. На центр писали жалобы и даже подавали в суд. В 2013 году прокуратура Коми написала жалобу в Арбитражный суд Республики о признании приказов с 2005 по 2012 годы о наполнении «Коми республиканский центр энергосбережения» недействительными. Арбитражный суд Коми отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований. Прокуратура также проиграла кассацию.

Крупнейшим проектом КРЦЭ считается «Строительство тепловой электростанции по ул. Савина», реализованное ООО «Биоэнергетическая компания». Это ООО было создано Ромадановым специально под строительство электростанции. А дальше КРЦЭ выдал «Биоэнергетической компании» кредит под 6% годовых, гасить который она собиралась за счет прибыли, получаемой от продажи электроэнергии. Конечно же, господин Ромаданов помог компании включить затраты на обслуживание кредита в тариф, и даже больше. Таким образом, 14 мая 2015 года электростанция была построена и пущена в эксплуатацию. Получилось, что «Биоэнергетическая компания» за деньги «Коми республиканский центр энергосбережения» построила и стала владелицей теплоэлектростанции. И все жили бы долго и счастливо, но вышла одна неувязочка – у компании не оказалось лицензии на эксплуатацию ТЭЦ.

Получилось, что деньги бюджетные получены, а право на них у компании не было. В пролом году генерального директора ООО «Биоэнергетическая компания» Алексея Крюкова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Зная, что ООО «Биоэнергетическая компания» не имеет лицензии на эксплуатацию технически опасного объекта, в марте 2015 года Крюков заключил предварительный договор поставки электроэнергии с ОАО «Коми энергосбытовая компания». С июня 2015 по март 2016 года «Биоэнергетическая компания» без лицензии на эксплуатацию технически опасного объекта получила доход от продажи электроэнергии в размере 272 миллионов рублей.

И это только малая часть всех махинаций Ромаданова и его товарищей. Очевидно, что следствие и СМИ преподнесут еще немало сюрпризов от «гайзеровцев».



