 

Встречи избирателей с депутатами собираются приравнять к митингам

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли законопроект, который приравнивает к митингам встречи парламентариев с избирателями. Об этом сообщает газета «Фонтанка». Как пишет издание, за проект поправок в закон о статусе депутатов, внесенный фракцией «Единая Россия», проголосовали 39 из 50 депутатов. Если этот закон будет принят, то встречи законодателей с гражданами придется согласовывать с исполнительной властью точно так, как сейчас это делается для митингов.

Поводом для появления скандального законопроекта стала акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, которая была проведена 28 января на Марсовом поле. Администрация северной столицы отказала организаторам в согласовании митинга, поэтому они провели мероприятие в форме встречи с депутатами заксобрания. В акции приняли участие около двух тысяч горожан.

"Были допущены вопиющие случаи нарушения. Под предлогом встреч с избирателями отдельные депутаты устраивают митинги. Они используют лазейку в законодательстве, ее надо закрыть. Этот закон, конечно, объявят антидемократическим. Но порядок согласования митингов был признан конституционным", – заявил глава фракции "Единой России" Александр Тетердинко. По мнению единоросса, под видом встречи с избирателями депутаты "могут устроить майдан".

Против законопроекта, само собой, выступили оппозиционные депутаты. Некоторые из них предложили не запрещать встречи с избирателями, а проверить действия Смольного, который не согласовывал депутатам митинг.

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Автопробеги в РФ приравняли к митингам, а палаточные городки - к пикетированию
» Депутаты приняли в первом чтении "закон о виллах Роттенберга"
» Единороссы готовы сидеть ночь, чтобы принять закон о митингах
» Единороссы, набравшие треть голосов избирателей на выборах в Свердловской области, заняли почти все руководящие посты в заксобрании
» "Единая Россия" и "Справедливая Россия" выступили против амнистии по 282 УК РФ
Материал недели
Кровь и нафталин

Кровь и нафталин

Публикации
Битва за русских. Часть IV

Битва за русских. Часть IV

Падающие самолеты. Террор и большая политика

Падающие самолеты. Террор и большая политика

Болото всколыхнулось

Болото всколыхнулось

Хватит ли патронов для войны?

Хватит ли патронов для войны?

В табаке ли дело?

В табаке ли дело?

Казачество в украино-русской войне. Часть I. Казаки Донбасса

Казачество в украино-русской войне. Часть I. Казаки Донбасса

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Сергей Собянин Скандалы
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Встречи избирателей с депутатами собираются приравнять к митингам

  • 17:21
  • 124
Битва за русских. Часть IV

Битва за русских. Часть IV

Пинкертоны Вадима Беляева

Имя вице-премьера увековечат в названии набережной в Сочи

  • 14:30
  • 370

Администрации Оренбурга помешала социальная реклама, призывающая усыновить сирот

  • 13:15
  • 269

Дойчебанк признал махинации с российскими акцями и согласился на штраф

  • 09:49
  • 336
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru