Встречи избирателей с депутатами собираются приравнять к митингам

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли законопроект, который приравнивает к митингам встречи парламентариев с избирателями. Об этом сообщает газета «Фонтанка». Как пишет издание, за проект поправок в закон о статусе депутатов, внесенный фракцией «Единая Россия», проголосовали 39 из 50 депутатов. Если этот закон будет принят, то встречи законодателей с гражданами придется согласовывать с исполнительной властью точно так, как сейчас это делается для митингов.





Поводом для появления скандального законопроекта стала акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, которая была проведена 28 января на Марсовом поле. Администрация северной столицы отказала организаторам в согласовании митинга, поэтому они провели мероприятие в форме встречи с депутатами заксобрания. В акции приняли участие около двух тысяч горожан.





"Были допущены вопиющие случаи нарушения. Под предлогом встреч с избирателями отдельные депутаты устраивают митинги. Они используют лазейку в законодательстве, ее надо закрыть. Этот закон, конечно, объявят антидемократическим. Но порядок согласования митингов был признан конституционным", – заявил глава фракции "Единой России" Александр Тетердинко. По мнению единоросса, под видом встречи с избирателями депутаты "могут устроить майдан".





Против законопроекта, само собой, выступили оппозиционные депутаты. Некоторые из них предложили не запрещать встречи с избирателями, а проверить действия Смольного, который не согласовывал депутатам митинг.





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