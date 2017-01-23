РПЦ претендует на очередной захват государственной собственности
- 23.01.2017, 16:08,
- Новости
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Русская православная церковь активно добивается передачи ей 24 объектов музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе.
Вполне очевидно, что новые требования Симферопольской и Крымской епархии РПЦ о передаче ей территорий заповедника спровоцированы успешным захватом Исаакиевского собора
в Петербурге, и теперь аппетиты церковников будут только расти.
Напомним, что совсем недавно разгорелся скандал из-за передачи в распоряжение РПЦ
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. О решении передать собор 11 января объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Против такого решения выступили представители оппозиции, а также общественность. 13 января в Северной столице прошел митинг протеста, участники которого выразили несогласие передачи собора церкви. Однако, правозащитникам пока не удалось добиться каких-либо значимых результатов.
АПН следит за развитием событий.