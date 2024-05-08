Действия полиции в Ростове-на-Дону выглядят коррупционно-мотивированными

Новость о том, как длительное время бездействовавшая в отношении преступлений и правонарушений мигрантов полиция Ростова-на-Дону очень оперативно среагировала на действия членов Русской Общины и оформила в их отношении административные правонарушения, заставляет задуматься об общем характере деятельности местных полицейских.

Ни для кого не секрет, что все три конфликтные ситуации, в решении которых абсолютно законным образом поучаствовали представители Русской Общины попали в фокус общественного внимания, в том числе - внимания прессы.

Никаких публичных объяснений своему бездействию руководство местной полиции до сих пор не дало.

Похоже, начальник Главного Управления МВД по Ростовской области Олег Павлович Агарков считает нормальным не объясняться с общественостью по поводу скандального ничегонеделания своих подчинённых, а просто помалкивать. В то время как его сотрудники демонстративно, на следующий день после инагурации национального лидера Владимира Путина прикрывают своим бездействием злодеев и незаконно оформляют по надуманным предлогам административные дела в отношении тех людей, которых Владимир Путин только что назвал новой элитой нашего общества.

Не хочет ли Олег Павлович публично рассказать гражданам России, почему полицейские прикрывали действия мигрантов, захвативших имущество сироты, чей отец погиб на СВО? Почему они бездействовали, не защитили ребенка, а бросились оформлять административку на тех, кто вступился за жертву преступных действий?

Редакция АПН полагает, что дальнейшее публичное молчание ГУ МВД России по Ростовской области по этой, например, ситуации, будет воспринято российскими гражданами как солидарность полицейских с захватчиками чужого имущества. Такая солидарность может иметь как коррупционные, так и идейно-политические причины, и точные мотивы тут ещё предстоит установить.



Выводы государства по этой ситуации должны быть сделаны очень быстро, и руководству местной полиции следует принять правильные решения, если, конечно, оно не участвует в этой странной низовой активности своих подчинённых.