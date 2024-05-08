 

Действия полиции в Ростове-на-Дону выглядят коррупционно-мотивированными

Новость о том, как длительное время бездействовавшая в отношении преступлений и правонарушений мигрантов полиция Ростова-на-Дону очень оперативно среагировала на действия членов Русской Общины и оформила в их отношении административные правонарушения, заставляет задуматься об общем характере деятельности местных полицейских.
 
Ни для кого не секрет, что все три конфликтные ситуации, в решении которых абсолютно законным образом поучаствовали представители Русской Общины попали в фокус общественного внимания, в том числе - внимания прессы.
 
Никаких публичных объяснений своему бездействию руководство местной полиции до сих пор не дало.
 
Похоже, начальник Главного Управления МВД по Ростовской области Олег Павлович Агарков считает нормальным не объясняться с общественостью по поводу скандального ничегонеделания своих подчинённых, а просто помалкивать. В то время как его сотрудники демонстративно, на следующий день после инагурации национального лидера Владимира Путина прикрывают своим бездействием злодеев и незаконно оформляют по надуманным предлогам административные дела в отношении тех людей, которых Владимир Путин только что назвал новой элитой нашего общества.
 
Не хочет ли Олег Павлович публично рассказать гражданам России, почему полицейские прикрывали действия мигрантов, захвативших имущество сироты, чей отец погиб на СВО? Почему они бездействовали, не защитили ребенка, а бросились оформлять административку на тех, кто вступился за жертву преступных действий?
 
Редакция АПН полагает, что дальнейшее публичное молчание ГУ МВД России по Ростовской области по этой, например, ситуации, будет воспринято российскими гражданами как солидарность полицейских с захватчиками чужого имущества. Такая солидарность может иметь как коррупционные, так и идейно-политические причины, и точные мотивы тут ещё предстоит установить.
 
Выводы государства по этой ситуации должны быть сделаны очень быстро, и руководству местной полиции следует принять правильные решения, если, конечно, оно не участвует в этой странной низовой активности своих подчинённых.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Предварительное слушание по делу депутата Госдумы Владимира Бессонова назначено на 25 февраля
» В похищении и изнасиловании 20-летней ростовчанки, совершённой дагестанскими бандитами, принимал участие сотрудник местной полиции
» В Ростовской области за критику власти закрыли доступ к сайтам РНЕ и СС
» В Ростове-на-Дону задержан член оргкомитета акции 24 декабря
» Калач-на-Дону: изъято 20 кг. гексогена
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Особенности высоких кабинетов

Особенности высоких кабинетов

Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен \

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен "сельский" образ жизни

Требуются доносчики на доверии

Требуются доносчики на доверии

Хочу понять

Хочу понять

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Действия полиции в Ростове-на-Дону выглядят коррупционно-мотивированными

  • 23:32
  • 146

Солнцевский районный суд Москвы осудил бойца джиу-джитсу Серика Ибатова на четыре года и десять месяцев лишения свободы за то, что он проломил череп семнадцатилетнему школьник

  • 23:21
  • 145

«Народный фронт.Аналитика» оценила работу информационной системы для МАПП

Американские демократы и республиканцы резко разошлись во взглядах на Украину и НАТО

  • 17:39
  • 235

Компании, заработавшие на ковиде, теперь потеряли больше трети стоимости; "Астразенека" отзывает свою ковидовакцину

  • 17:17
  • 293

В Ростовской области арестованы члены Русской общины

  • 12:50
  • 2 501
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru