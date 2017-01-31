 

Дойчебанк признал махинации с российскими акцями и согласился на штраф

Нью-Йорк. Deutsche Bank согласился выплатить $425 млн банковскому регулятору штата Нью-Йорк. Напомним, что причиной претензий к банку был заведомо нерыночный характер этих сделок и то, что они были, фактически, направлены на вывод денежных средств за пределы РФ. Российские официальные органы до сих пор не усмотрели в них ничего предосудительного, а вот иностранные структуры финансового надзора, которым Deutsche Bank тем или иным образом подотчётен, ведут расследования и применяют санкции.

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APN.ru