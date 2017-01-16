В России начинается активная вырубка кедровых лесов

В начале января 2017 года вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ об Утверждении новых правил заготовки древесины.





Самыми значимыми изменениями стали:





- разрешение коммерческих рубок в лесах, где доля кедра составляет 44% (до этого было 25%);

- отсутствие в документе ограничений вырубки деревьев в местах обитания животных, занесенных в Красную книгу.





Экологи уже давно бьют тревогу, однако чиновникам, как обычно, нет до этого никакого дела. Совершенно очевидно, что новые правила рубки деревьев нанесут сильнейший ущерб российскому лесу: снизится биологическое разнообразие таёжных лесов, увеличится незаконная заготовка леса, массовая вырубка и экспорт древесины.





Сотрудники министерства утверждают, что нововведения «не угрожают устойчивости кедровых формаций и направлены на предупреждение очагов возникновения вредных организмов в насаждениях». Отмечается, что в Иркутской и Томской областях были ранее зарегистрированы вспышки заболевания сибирским шелкопрядом. То есть активная вырубка, по мнению чиновников, есть реальное спасение от вредного шелкопряда.





Однако, на самом деле, дела обстоят совершенно иначе. На юге Иркутской области вот уже несколько лет массово гибнет кедр. Причиной является вовсе не сибирский шелкопряд, а бактериальная водянка – заболевание, никогда ранее не приводившее к усыханию целых лесных массивов. Есть также мнение, что «основной причиной быстрого и массового распространения болезни является неконтролируемая добыча ореха». Болезнь поражает деревья, избитые ударами «колотов». Защитить кедры от незаконных заготовителей ореха государство не смогло, зато вырубить и уничтожить источник получения этого «ресурса» – это властям вполне по силам! Необходимо было лишь немного «скорректировать» закон. Любопытно, хотя бы кто-нибудь из чиновников, принимавших эти поправки, знает о том, как медленно растет кедр и что плодоносить он начинает лишь через 20-40 лет?





После такого «оздоровления» таежных массивов, одобренного министерскими умами, на вырубленных территориях практически не останется кедра, а на почве начнётся эрозия. Благодаря появившимся дорогам, на эти места начнут приезжать «дикие туристы», как обычно, оставляя после себя мусор, а также окурки и костры. Таким образом, оставшаяся часть леса просто сгорит в пожарах.





АПН следит за развитием событий.



