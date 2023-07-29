Путин: "после отвода наших войск из-под Киева киевские власти отказались от всех прежних договорённостей"

Президент РФ Владимир Путин рассказал главам африканских государств, как РФ готова искать договорённостей с Украиной, хотя они уже были ранее нарушены. "После отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", -- заявил
президент РФ. Он отказался раскрывать, в чём же была суть договорённостей ("думаю, это будет не очень корректно"), но сказал, что "мяч полностью на их [т.е. украинской] стороне".