Россиянка взяла золото Паралимпиады в спринтерской гонке

Россиянка Анастасия Багиян стала чемпионкой зимних Паралимпийских игр-2026 в Италии, выиграв спринтерскую лыжную гонку среди спортсменов с нарушением зрения. В финале она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды. Её ведущий по трассе – Сергей Синякин. Это вторая золотая медаль сборной России на Паралимпиаде-2026, есть также две бронзовые. Россияне на Паралимпиаде выступают с флагом и гимном страны, российских участников всего шестеро.

Сегодня первая золотая медаль у сборной Белоруссии: лыжник Роман Свириденко выиграл спринт, показав результат 2 минуты 35,4 секунды. Свириденко соревнуется в категории LW4, к которой относятся спортсмены с поражением одной нижней конечности.