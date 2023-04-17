Опубликован Манифест Клуба рассерженных патриотов

МАНИФЕСТ КЛУБА РАССЕРЖЕННЫХ ПАТРИОТОВМы – рассерженные патриоты. Мы любим Россию. Наша страна ведет серьёзную войну, но эта война ведётся бездарно.Возможность быстрой и бескровной победы над ставшим орудием НАТО украинским государством была упущена ещё в 2014-м подписанием предательских Минских соглашений. Начатая в 2022 году военная операция могла идти по совсем иному сценарию, но бездарная организация на стратегическом, оперативном и тактическом уровне привела нашу страну к войне на истощение.Поражение в войне приведёт Россию к катастрофическим последствиям. США и страны НАТО не скрывают своих намерений расчленить РФ и привести русский народ к покорности новому игу, пришедшему, на сей раз, с Запада.Страна в её нынешнем состоянии не может нанести противнику то сокрушительное поражение, которое вынудит противника признать приемлемые для нас условия мира. Однако военно-политическое руководство России не осознаёт всей серьёзности ситуации.Ни военная, ни промышленная мобилизация не проведена в требуемых масштабах. Военными действиями продолжают руководить люди, по своим способностям не достойные носить даже погоны сержантов. Все очень похоже на Русско-Японскую или Первую мировую войну. Что дальше?Гражданское общество и рассерженные патриоты как его часть приняло на себя многие функции российского государства. Прежде всего, мы говорим о непосредственном снабжении и переоснащении сражающихся подразделений русской армии. Мы будем продолжать делать это в любой ситуации. Мы имеем опыт решения и других задач.Мы понимаем, что сейчас не время для продолжения противостояния красных и белых столетней давности. Всерьёз вести такие споры во время опаснейшей войны могут либо глупцы, либо агенты противника.Во власти и крупном бизнесе продолжают оставаться те, кто переместил свои капиталы и свою лояльность на Запад. Они готовы к саботажу, а также к прямому сговору с врагом и, следовательно, предательству. Мы не исключаем подготовки ими прозападного переворота, капитуляции и, следовательно, расчленения России.Этому сценарию мы будем противостоять всеми имеющимися средствами.Мы готовы к взаимодействию со всеми здоровыми силами общества, со всеми, кто не желает России поражения.Всё для фронта, всё для Победы, слава России!