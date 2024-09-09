Фестиваль «На стыке трех губерний» прошел в Серпухове

Серпухов в этом году отмечает юбилей – этому древнему городу, который сейчас относится к Московской области, исполняется 685 лет.

Основные городские празднования намечены на 21 сентября – именно в этот день Серпухов официально отмечает День города. Но первые праздничные мероприятия уже начались.

Открыл череду праздничных событий в Серпухове фестиваль «На стыке трех губерний», который прошел 7 сентября в парке имени Олега Степанова.

Фестиваль, стартовавший в 14 часов дня, продлился до самого вечера, и все это время на сцене выступали музыканты и актеры, а на прилегающей к ней территории парка было множество развлечений для гостей. Вход на фестиваль и все активности на нем были бесплатными.

Тем, кто в этот день посетил Серпухов, предлагалось немало интересных развлечений. Так, на одной из аллей парка можно было примерить на себя старинные наряды - у организаторов этой площадки были в запасе как мужские, так и женские костюмы на разные размеры. Как радушные хозяйки встречали гостей стенда его сотрудницы, помогая облачиться в сарафаны, которые носили женщины верхнеокских селений. Рядом можно было сделать фото на настоящую фотокамеру начала двадцатого века – тоже бесплатно. Правда, получить кадры можно не скоро – ждать нужно около недели или больше. Но фотограф шел на встречу тем, кто приехал на фестиваль издалека, предлагая при необходимости отправить электронные копии ВКонтакте.

Напротив «костюмерной» расположилась еще одна интересная площадка – там можно было научиться играть на гуслях или балалайке. Инструменты были представлены самые разные, а учителя в народных костюмах были готовы обучить игре на них как детей, так и взрослых.

Напротив сцены тоже расположилось несколько интерактивных площадок, на них можно было побывать на мастер-классах, связанных с народными промыслами. Один из них - резьба по дереву. Богородская резьба знаменита на всю Россию! Конечно, сходу эти витиеватые узоры по дереву не повторишь, но освоить азы резьбы и узнать о принципах, по которых определяется направление реза, могли все желающие. И не только узнать, но и попробовать свои силы в этом ремесле, а после – забрать с собой небольшую резную деревянную лопаточку.

Рядом расположился стенд, на котором можно было поучиться ткачеству и плетению. Тканые ковры – хорошо знакомые нам и по детству, и внезапно по магазинам «Икея», наши бабушки создавали сами, причем изотслуживших свое нарядов, разрезая их на тонкие тканевые «нити», которыми ткали такой половик. Освоить это ткачество и узнать о нем могли и взрослые, и дети. А вот создать себе сувенир на память можно было, познакомившись с плетением. На «ромашках» гостей стенда учили плести шнуры – такие использовались и для украшения, и для практически полезных целей. Плетеные шнуры из нитей становились поясами или ручками для перекинутых через плечо небольших тканевых сумок. Сплести такой шнур можно было прямо на фестивале! А если интересно что-то более сложное – мастерицы, работающие на стенде, показывали плетение на дощечках, и рассказывали о том, как строится узор. Таким методом создавались плоские широкие кушаки и пояса. Правда, сплетенный на дощечках пояс унести в качестве сувенира вряд ли получилось бы – эта работагораздо больше требует времени.

Для тех, кто не готов осваивать народные промысле самостоятельно, но хотел прихватить на память что-то аутентичное и интересное, на фестивальных площадках работало несколько торговых точек, где можно было купить обережные куклы, натуральные свечи и керамику ручной работы по весьма приятным ценам - для частых гостей hand made-ярмарок расценки серпуховских мастеров казались очень скромными и приятными.