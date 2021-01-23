Разведывательное управление Минобороны США признало, что собирает данные о перемещениях американцев, не имея ордера

Разведывательное управление Министерства обороны США (Defense Intelligence Agency, DIA) в ответе на запрос сенатора-демократа от штата Орегон Рона Уайдена, признало , что за последние два с половиной года пять раз собирало данные о перемещениях американцев без ордера, и, по заявлению DIA, оно в таком ордере не нуждается.

Сведения покупаются у так называемых "брокеров данных" -- коммерческих фирм, которые накапливают информацию о перемещениях американцев (и не американцев), покупая её у производителей программных приложений и вебсайтов.