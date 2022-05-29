 

Патриарх Кирилл "с полным пониманием" отнёсся к решению УПЦ заявить о самостоятельности

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "с полным пониманием" относится к решению Украинской православной церкви заявить "о полной самостоятельности и независимости", которое было принято 27 мая. 

"Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа", - объявил патриарх Кирилл после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Рождественский сочельник
» Патриарх прокомментировал обвинения группы академиков в адрес Церкви
» Русская Православная Церковь объединилась с Церковью зарубежной
» Тысячелетняя культура России - православная и христианская
» Алексий Второй совершил чин Великого освящения воды
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Опыт дефашизации японской нации

Опыт дефашизации японской нации

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

Орбитальный порт

Орбитальный порт

Великая перезагрузка папы римского

Великая перезагрузка папы римского

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы отказались переезжать из отелей на специальные базы

  • 00:00
  • 0

Лавров: "мы уговорили Донецк и Луганск отказаться от провозглашённого суверенитета"

  • 23:45
  • 55

В Херсоне появилась социальная реклама "город с русской историей"

  • 23:38
  • 63

Патриарх Кирилл "с полным пониманием" отнёсся к решению УПЦ заявить о самостоятельности

  • 23:26
  • 74

Украинцы подорвали дамбу в районе Горловки

  • 23:21
  • 92

За прошлый год в Британию приехало более миллиона легальных иммигрантов

  • 00:13
  • 466
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru