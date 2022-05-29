Патриарх Кирилл "с полным пониманием" отнёсся к решению УПЦ заявить о самостоятельности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "с полным пониманием" относится к решению Украинской православной церкви заявить "о полной самостоятельности и независимости", которое было принято 27 мая.

"Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа", - объявил патриарх Кирилл после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.



