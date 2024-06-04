Герман Греф превознёс искусственный интеллект

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации РФ превознёс возможности искусственного интеллекта для всех сфер:

«Ни у одной технологии нет такой преобразующей силы, как у искусственного интеллекта. Он будет менять все: все отрасли, все сферы деятельности людей. И он даст импульс для развития всех остальных технологий. Если мы в России будем внедрять AI более-менее средним темпом, то в 2030 году эффект от искусственного интеллекта может превысить 10 триллионов рублей, то есть добавить 4–6 процентных пунктов к ВВП. Остановить технологический прогресс невозможно. И наша задача — поставить на службу человеку искусственный интеллект. Текущая скорость распространения AI дает основания полагать, что уже через три года им будут пользоваться в каждой семье. Будущее с искусственным интеллектом приближается, и нашим детям совершенно точно предстоит жить в уже новом мире. Рост эффективности и качества жизни — это все будет налицо. Следующий шаг — это сильный искусственный интеллект, который будет делать выводы не на основе данных, которые мы в него поместили, а исходя из собственной картины мира, которую он сложил на основе тех данных, на которых произошло обучение. Такой объем данных оценивается в триллион параметров».



Греф впечатлён тем, как стремительно меняется ИИ: анонсы новых моделей происходят каждые три недели, всего за год появились модели, которые способны создавать реалистичное видео и синтезировать голос с различными интонациями, неотличимыми от человеческих.

При этом Греф отдаёт себе отчёт, что все крупные современные кибератаки совершаются с помощью технологии искусственного интеллекта. Для преодоления этого, по его мнению, нужно ещё больше искусственного интеллекта.