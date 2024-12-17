В Балашихе взорван замначальника Главного оперативного управления Генштаба

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик убит в результате теракта в Москве. Автомобиль "Фольксваген Гольф" взорвался в районе дома 2 по улице Нестерова в подмосковной Балашихе, когда из подъезда рядом вышел генерал Москалик. Взрыв такой силы, что генерала отбросило на несколько метров, произошёл в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начинённого поражающими элементами. СВУ состояло из снарядов для подствольных гранатомётов.

Генерал-лейтенанта характеризовали как одного из самых толковых и требовательных офицеров в управлении. Он рассматривался в качестве кандидата на пост главы Национального центра управления обороной России. Отвечал за оперативное управление войсками и планирование военных операций.

Происшествие похоже на то, что случилось 17 декабря 2024 года: прогремел взрыв у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, когда на улицу к подъехавшему служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрывное устройство было прикреплено к оставленному у дома электросамокату и приведено в действие дистанционным путем. Генерал вместе с помощником погибли на месте.