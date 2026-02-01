Совет мира: Трампистское Содружество наций

Все пишут, что Трамп создал аналог ООН. Но получился у него аналог Британского содружества наций.

Напомню, что Содружество – это Британия + ее бывшие колонии. Главой Содружества является британский король Карл Третий. Он же одновременно является монархом еще 15 «царств Содружества», среди которых такие крупные как Канада, Австралия и Новая Зеландия. Британия сохраняет существенные рычаги влияния на ситуацию в своих бывших колониях. Вплоть до того, что в такие страны как Бангладеш или Канада премьер-министры десантируются непосредственно из Лондона.

Трамп создал американский аналог упомянутого Содружества, где в роли короля выступает он сам. К Совету мира присоединились страны, которые хотели бы ориентироваться непосредственно на республиканские США. Поэтому состав достаточно пестр: от члена Европейского союза Венгрии, до членов СНГ Азербайджана и Армении, от Турции до Саудовской Аравии. Что характерно, почти нет государств Латинской Америки (кроме Аргентины и Парагвая), зато есть Индонезия и Пакистан.

То есть Трамп пытается создать ориентированное лично на себя сообщество партнеров. Которое в случае чего он сможет передать по наследству (преемник на посту Председателя Совета мира назначается самим Трампом).

Не такая уж глупая затея. Конечно, в копилке британского Содружества 56 государств, а у Трампа пока только 17, но лиха беда начало.

Другое дело, что это проект лично Трампа, а не США как государства. И выглядит Совет мира как «пенсионный план» для Трампа в случае ухода с должности президента США. Надо же ему что-то возглавлять после 20 января 2029 года. Вот и будет Председателем Совета мира – кресло к тому времени нагретое.

Заодно союзники помогут передать власть в США правильному преемнику.

Такой сценарий мы видели, например, в Казахстане, где Н. Назарбаев стал «елбасы» (национальным лидером), передав президентский пост К.-Ж. Токаеву.

Сможет ли Трамп стать «елбасы» всемирного масштаба? Верится слабо, срок годности Совета мира всего три года. Но Трамп человек талантливый, может, инициатива и прокатит.

В случае неудачи всегда можно переехать в Россию и построить Башню Трампа где-нибудь в Ростове.












